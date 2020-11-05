Ситуацию с коронавирусной инфекцией в Дагестане обсудили под руководством Сергея Меликова

Заседание Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса прошло сегодня, 3 ноября, под руководством Врио Главы Дагестана Сергея Меликова.

Глава региона отметил, что несмотря на то, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Дагестане сегодня стабильная, расслабляться рано: следует продолжать работу в этом направлении. Говоря об основных показателях, Сергей Меликов призвал очень внимательно относиться к статистическим данным и придерживаться официальной позиции управления Роспотребнадзора и Минздрава Дагестана, потому что есть цифры обратившихся за медпомощью и цифры по тем, у кого лабораторно подтвердился коронавирус. В продолжение темы Сергей Меликов добавил, что на сегодня на уровне федерального центра Дагестан выглядит достаточно стабильно. Вместе с тем он выразил уверенность, что, если спокойно и без лишних эмоций дальше работать по противодействию коронавирусной инфекции, показатели будут снижаться. «Я всегда говорю, что информационный фон должен быть прозрачным и открытым для людей, но правильным. Этот фон мы должны выдерживать в том числе и по тем цифрам, о которых я выше сказал», – подчеркнул руководитель региона. От стабильности надо идти к снижению показателей – именно так обозначил ключевую задачу Врио Главы РД. Основное внимание он призвал уделить защите пожилых людей, так как они находятся в группе особого риска. Напомнив о подписанном ранее указе, согласно которому в Дагестане введён режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше, Врио Главы РД добавил: «Многие из них являются работающими пенсионерами, в связи с чем нам следует продумать вопрос компенсации их нахождения в удалённом режиме. Сама защита пожилых людей не должна быть вне правового, социального поля. Ситуация, которая складывается в мире, в России показывает, что в группе особого риска находятся преимущественно люди старшего поколения. Лучшая мера – обеспечивать наших пожилых людей как можно дольше годами жизни и здоровья. Это наше обязательство по жизни, а в нынешнее время оно заставляет нас быть вдвойне более внимательными по отношению к ним». Также было озвучено об обязательности ношения масок в местах массового пребывания людей, особенно в общественном транспорте. Не выявлено нарушений во время проведения религиозных обрядов, в связи с чем Сергей Меликов поблагодарил представителей всех конфессий за проводимые ими проповеди и соблюдение требований Роспотребнадзора. Не оставил без внимания Врио Главы республики и тему функционирования образовательных учреждений. Так, в Дагестане не планируется без достаточных на то оснований переводить школы на дистанционное обучение из-за коронавируса. Дистанционное обучение, по мнению Сергея Меликова, не только снижает качество образовательного процесса, но и лишает педагогов возможности проводить воспитательную работу, а также препятствует социализации детей. Коснулся руководитель субъекта и вопроса о медицинских кадрах: «Численность медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, составляет 3516 человек. Еще весной эта численность превышала 10 тыс. человек. Сегодня в три раза меньше, это говорит о том, что работа выстроена. Но, к сожалению, мы не можем быть застрахованы от новых витков». Именно поэтому, уверен он, необходимо создавать резерв на всех уровнях, в том числе с привлечением студентов-медиков. Затем с информацией о принимаемых мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции выступил руководитель Управления Роспотребнадзора по РД Николай Павлов. Как сообщалось, в республике зарегистрировано 16 306 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Ежесуточный темп прироста на этой неделе несколько снизился по сравнению с показателями пяти предыдущих недель. В структуре заболеваний главный санитарный врач выделил две категории – люди пожилого возраста и безработные. Именно за ними, по его словам, нужен особый контроль. Самыми частыми причинами заражения остаются близкий контакт с болеющими родственниками и посещение мест массового скопления людей. Что касается образовательного процесса, Николай Павлов отметил, что высокой заболеваемости в школах нет, в связи с чем на дистанционное обучение переводились лишь отдельные классы. Так, по его словам, если заболело свыше 10% учащихся одного класса, то можно принимать решение о переводе на дистанционное обучение, предварительно согласовав его с Роспотребнадзором. Со своей стороны министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что на днях в регион дополнительно поступило 46 единиц наземного транспорта, которые в ближайшие дни будут распределены среди амбулаторно-поликлинических учреждений. При этом он констатировал, что уже второй месяц в республике сохраняется стабильная ситуация по количеству заболевших. Этому, на его взгляд, способствует тесная слаженная работа всех заинтересованных сторон. Руководитель ведомства отметил, что в Дагестане на сегодня развернуто 3,1 тысячи коек, медпомощь в стационарах получают 2276 пациентов с внебольничной пневмонией и подозрением на COVID-19, в том числе 518 –лабораторно подтверждённых случаев. За истекшие сутки госпитализировано 242 пациента. В амбулаторных условиях получают лечение 994 пациента с ОРВИ и легкими формами пневмоний. Что касается лекарственного обеспечения, то в этом направлении, по словам Гаджиибрагимова, проводится постоянный мониторинг. На приобретение лекарств из федерального центра дополнительно в республику поступит 117 млн рублей, все необходимые соглашения уже подписаны, ведется подготовительная работа. Отдельно он остановился на вопросе обеспечения кадрами трёх многофункциональных госпиталей, построенных в Дагестане по поручению Президента РФ. Было отмечено, что в этом направлении работа проводится с профильными департаментами и вопрос планируется решить в ближайшее время. Также министр здравоохранения рассказал о проводимой работе по вакцинации населения. Врио Главы Дагестана Сергей Меликов указал на необходимость уделить этому направлению особое внимание. По его мнению, в вопросе вакцинации в республике есть проблемы, в том числе учитывая ментальные особенности его жителей. «Людей надо убеждать, а не заставлять», – сказал Меликов. В этой работе, считает он, неоценима и роль волонтёров, перед которыми также встаёт задача по разъяснению населению необходимости вакцинации. В рамках заседания была заслушана информация министра по делам молодежи Дагестана Камила Саидова о работе волонтерских организаций по оказанию помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в период пандемии. Руководитель ведомства вначале доложил Сергею Меликову о ходе исполнения поручения по привлечению общественных патрулей для информирования граждан о необходимости соблюдения масочного режима. Было отмечено, что в период с 22 октября по республике было сформировано порядка 280 патрулей, куда входит от трех до пяти человек. За это время проведено 390 рейдов на рынках, крупных торговых центрах, а также общественном транспорте республики. Гражданам роздано свыше 24 тысяч информационных буклетов и 33 тысяч медицинских масок. Говоря о работе волонтеров с гражданами в возрасте от 65 лет, Камил Саидов рассказал, что с апреля текущего года в рамках акции «Мы вместе» оказана помощь по доставке продуктов питания и лекарств более 680 людям, развезено 20 тысяч продуктовых наборов в виде гуманитарной помощи. Работа в рамках акции проводилась совместно с общественными организациями, министерством труда и социального развития региона, ОНФ, волонтерами-медиками, а также социальными работниками. Кроме того, при поддержке волонтеров, фондов и меценатов доставлено 28,5 тысяч продуктовых наборов. «В соответствии с Указом от 23 октября мы возобновили прием заявок, поступающих по федеральной горячей линии акции «Мы вместе». Волонтеры по всей республике готовы оказывать помощь по доставке продуктов и лекарств пожилым», - сообщил министр. Отдельно он рассказал о работе волонтеров в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции: вовлечено порядка 3 тысяч активных волонтеров, из них 350 – волонтеров-медиков, которые работали в «красной» зоне, 170 – в «зеленой» зоне. «У нас появилось новое направление добровольческой деятельности: волонтеры-автомобилисты, которые отдельно зарегистрированы и сейчас оказывают содействие участковым врачам в городах республики», – рассказал Саидов, заметив, что каждый четверг волонтеры проводят акцию «Довези врача». Он также сообщил, что на сегодня на сайте добровольцыроссии.рф зарегистрировано 22 тысячи волонтеров из Дагестана, около 12 тысяч из которых зарегистрировались только в этом году. «В общей сложности силами добровольцев развезено 110 тысяч продуктовых наборов. Помощь оказывалась не только пожилым, но и малоимущим, инвалидам, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Проводились регулярные рейды в аптеках на наличие СИЗ и необходимых лекарственных препаратов, о чем было доложено в Оперативный штаб», – отметил министр. За проведенную работу памятными медалями акции «Мы вместе», учрежденными Президентом РФ, отмечено 350 волонтеров-дагестанцев. Кроме того, все волонтеры получили Благодарности Главы Дагестана. В рамках обсуждения вице-спикер дагестанского парламента Елена Ельникова рассказала о вкладе депутатского корпуса в работу по оказанию помощи в условиях пандемии пожилым людям и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. По ее словам, депутаты и Народного Собрания, и Государственной Думы от республики приняли достаточно активное участие в проводимых в Дагестане акциях. Так, парламентарии в рамках акции «Помоги учиться дома» приобрели компьютеры и совершенно безвозмездно передали многодетным семьям. Ельникова также напомнила, что в составе волонтерского корпуса медиков достаточно и представителей Молодежного парламента. Не осталась в стороне и молодежь из «Молодой гвардии Единой России». Сергей Меликов поблагодарил волонтерский корпус республики за проделанную работу. Врио Главы Дагестана заявил, что волонтерский корпус республики – один из самых активных. Вместе с тем он подчеркнул, что впереди предстоит еще большая работа: надо так же помогать пожилым гражданам, участвовать в акциях. Врио Главы РД также указал на необходимость усилить работу с различными молодежными организациями республики, в том числе расположенными в других регионах России. Образовательная тема продолжилась обсуждением вклада вузов в борьбу с коронавирусной инфекцией. Так, о деятельности Дагестанского государственного медуниверситета в этом направлении проинформировал ректор вуза Сулейман Маммаев. По его словам, для привлечения широкого круга специалистов организовано обучение по разработанным программам диагностики, лечения и профилактики COVID-19. Им охвачен 9741 человек. С самого начала пандемии в вузе был создан консультативно-ресурсный центр, который позволил организовать круглосуточную «горячую линию» для консультаций ведущих специалистов по особо сложным случаям заболевания коронавирусной инфекцией и ее осложнений. В общей сложности сотрудники и студенты вуза принимали участие в деятельности 54 медорганизаций региона. В «красной зоне» работали: 58 сотрудников вуза, 83 клинических ординатора и 245 студентов, в «зелёной» – около 200 студентов. Немаловажно и то, что в ДГМУ создан фонд материальной поддержки обучающихся, работающих по программе борьбы с новой коронавирусной инфекцией, который составил 20 млн рублей. Завершая, Сулейман Маммаев поделился планами по созданию на территории университета памятника медицинским работникам, погибшим в борьбе с COVID-19. Сергей Меликов положительно оценил проведённую работу и нацелил на её продолжение. Учитывая большой опыт вуза в части подготовки кадров, он призвал не ограничиваться стенами учебного заведения в этом вопросе. В свою очередь главы некоторых муниципалитетов доложили о ситуации на местах. В целом, имеется необходимый коечный фонд, есть в наличии СИЗ и другие востребованные в период распространения COVID-19 товары. Комментируя, вице-премьер Дагестана Рамазан Джафаров напомнил, что дагестанские предприятия наладили выпуск всей необходимой продукции по приемлемым ценам для борьбы с коронавирусом, и при необходимости главы городов и районов могут закупать эти товары у местных производителей. Врио Главы Дагестана, подводя итоги мероприятия, призвал участников заседания держать на контроле обозначенные вопросы, а по ряду направлений дал поручения конкретным должностным лицам.