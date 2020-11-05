В Дагестане обсудили разработку Стратегии социально-экономического развития СКФО до 2035 года

Расширенное совещание по вопросу разработки Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского Федерального округа до 2035 года состоялось во вторник, 3 ноября, на базе центра «Точка кипения» в ДГУ.

Модератор мероприятия, министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов сообщил, что обсуждение Стратегии СКФО будет организовано в два этапа – на первую часть приглашены представители министерств и ведомств, в рамках второй части состоится обсуждение с экспертами, представителями общественности и бизнес-сообщества.

Султанов добавил, что предлагается синхронизировать работы по согласованию Стратегии социально-экономического развития Дагестана до 2035 года с работой по согласованию Стратегии СКФО.

Первый заместитель Председателя Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов, поприветствовав собравшихся и гостей из Москвы, подчеркнул, что разработкой Стратегии СКФО занимается Совет по изучению производительных сил ВАВТ при Минэкономразвития РФ, который разрабатывал Стратегию развития Дагестана до 2035 года. Разработчики Стратегии СКФО достаточно погружены в проблемы региона.

Гаджимагомед Гусейнов перечислил ряд приоритетных направлений развития региона, которые учтены в Стратегии.

«Это, к примеру, развитие логистического потенциала, так как мы находимся на стыке всех мультимодальных видов сообщений, через территорию Дагестана проходит транспортный коридор страны, исторический маршрут “Север – Юг”. Есть планы и в части реконструкции федеральной автомобильной дороги и многое другое.

Также в своей Стратегии в качестве приоритетов мы обозначаем развитие туризма, кооперации промышленности, возобновляемых источников энергии», – сказал первый вице-премьер.

Как подчеркнул Гусейнов, важно, чтобы стратегические задачи трансформировались в конкретные госпрограммы: «При этом здесь мы должны следовать всем законам территориального планирования. Наши идеи не смогут быть реализованы, если мы не будем учитывать схемы территориального планирования федерального, республиканского, муниципального уровня», – сказал Гусейнов.

Заместитель Директора департамента стратегического и инвестиционного развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития России Сослан Абисалов отметил, что Стратегия развития СКФО – это верхнеуровневый документ и подходы здесь должны быть соответствующие.

«В сопровождении со Стратегией мы принимаем ряд документов, которые ее дополнят. Так, приложением к Стратегии разрабатываются комплексный инвестиционный и инфраструктурный планы.

Сегодня нам нужно сосредоточиться и предложить, какие конкретно из проектов будут включены в эти планы. Конечно, Стратегии развития СКФО и Дагестана должны быть согласованы и синхронизированы», – сказал представитель Минэкономразвития РФ.

О некоторых направлениях Стратегии рассказал председатель СОПС ВАВТ при Минэкономразвития России Дмитрий Землянский. По его словам, поставлена задача по актуализации Стратегии развития СКФО, так как она была разработана в 2010 году и основана на старых данных.

«Нам нужно понимать и нормативную задачу принятия документа, и реальную задачу, поставленную руководством Минэкономразвития России – по насыщению конкретикой этого документа, чтобы он приводил к конкретным действиям и результатам. Это документ макрорегиона, связующий федеральные общенациональные и отраслевые документы стратегического планирования с документами субъектов РФ.

Ранее названный комплексный инвестиционный план и план развития инфраструктуры будут содержать конкретные проекты. Например, в рамках инвестиционного плана предусматриваются такие направления, как создание ОЭЗ в Кумторкалинском районе Дагестана, несколько туристических кластеров, ряд проектов по развитию АПК и аграрной логистики, проекты для МСП, развитие государственно-частного партнерства.

Очень важно присутствие в окружной Стратегии направления, связанного с комплексным развитием транспортной инфраструктуры городской агломерации, что актуально для Махачкалы и Каспийска», – разъяснил Землянский.

Отметим, что в этот же день состоялось аналогичное обсуждение с участием представителей Минэкономразвития РФ, Минэкономразвития РД, общественного и экспертного сообщества республики.

Все предложения министерств, ведомств, экспертов будут собраны Минэкономразвития РД для свода и направления представителям СОПСа ВАВТ при Минэкономразвития РФ, работающим над актуализацией Стратегии СКФО.