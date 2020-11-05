Школьники Дагестана стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Четыре дагестанских школьника стали суперфиналистами Всероссийского конкурса «Большая перемена», самого масштабного и престижного конкурса для школьников в России. Его финал проходит с 31 октября по 5 ноября в Международном детском центре «Артек». Участие в нем принимают 1200 старшеклассников.

Республику Дагестан в финале представили восемь старшеклассников, четверо из них стали победителями: ученик 11 класса Новолакской СОШ № 1 Новолакского района Асхаб Хутиев, ученик 11 класса Гимназии № 28 г. Махачкалы Даниял Шабанов, ученик 11 класса Гоцатлинской СОШ Хунзахского района Магомед Магомедов и ученица 10 класса Кизлярской Гимназии № 1 им. М.В. Ломоносова Багинат Ахмедова.

Конкурс проводился по девяти тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Творю!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

Всего в конкурсе будет определено 600 победителей. Авторов самых интересных проектов в области образования привлекут в профильную группу Госсовета. «Большая перемена» — один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Учащиеся 11-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, и до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Учащиеся 9–10-х классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Также, все финалисты конкурса премируются путёвками в «Артек», а 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания новых образовательных возможностей и улучшения технического оснащения.

Высокую оценку организации и проведению конкурса дал Владимир Путин. Президент страны лично приветствовал финалистов конкурса в прямом эфире.

«Ваш личный успех, успех миллионов ваших ровесников определяет благополучие, динамичное развитие всей России. Мы будем и дальше создавать все необходимые условия, чтобы дети, подростки состоялись в жизни, были талантливы. Это, без всякого преувеличения, наша общенациональная цель. И убеждён, она объединяет всех граждан нашей страны», – сказал Глава государства.

В ходе общения с финалистами Владимир Путин поздравил с днём рождения одиннадцатиклассника из Дагестана Данияла Шабанова. Школьник рассказал Президенту об участии в проекте, о том, что попал на конкурс благодаря наставлениям и поддержке дедушки с бабушкой, и о своих планах на будущее. На следующий день Даниялу Шабанову передали подарок от Президента.

Встретился с финалистами и Министр просвещения Сергей Кравцов. Он объявил, что конкурс «Большая перемена» станет ежегодным и будет проводиться в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

Цель конкурса - дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Главным критерием конкурсного отбора будет не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире.

«Это уникальный конкурс. Он объединил более 23 тысяч дагестанских школьников, а по всей России в нем участвовали более миллиона старшеклассников. Этот конкурс проводится впервые, и наши школьники уже на этапе регистрации продемонстрировали высокую активность и серьёзный настрой. Дагестан вошёл в число регионов - лидеров по количеству участников и в нашей республике был проведён полуфинал конкурса в Северо-Кавказском федеральном округе. Мы гордимся нашими ребятами. Это большой успех. Выявление и поддержка талантов обучающихся - важнейшее направление деятельности министерства образования. Наши ребята ежегодно демонстрируют успехи на самых престижных олимпиадах и конкурсах, и мы несомненно будем продолжать работу в этом направлении», - прокомментировала победу дагестанских школьников вице-премьер - министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова.