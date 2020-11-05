ЗАМАНА - Дагестанский овечий сыр – один из участников конкурса «Вкусы России»

Дагестанский овечий сыр – один из участников конкурса «Вкусы России»

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05 ноября, 2020. Четверг 00:23
Дагестанский овечий сыр – один из участников конкурса «Вкусы России»

Стартовал I Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Его итоги будут подведены в декабре в ходе народного голосования, после чего будет запущена масштабная программа продвижения региональных брендов.

Дагестанский овечий сыр – один из участников конкурса «Вкусы России»
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Дагестан на конкурс заявил шесть брендов: дагестанскую баранину, абрикосовый нектар, овечий сыр, сушеную колбасу, горный чай и урбеч.

Дагестанский овечий сыр отличается от других сортов овечьего сыра. Это связано с применяемым в регионе отгонным способом ведения животноводства, когда овцы питаются высокогорными душистыми травами и цветами, что придает особенный вкус и запах их молоку и, соответственно, изготовленному из него сыру. Дагестанский овечий сыр необыкновенно полезен, он сохраняет все полезные свойства овечьего молока и очень богат аминокислотами и микроэлементами, а белков в нем содержится больше, чем в мясе. Готовится этот сыр прямо в горах в течение 3-4 месяцев и может храниться в холодильнике до года.

Победителей всероссийского конкурса выберут в восьми номинациях: «На всю страну», «Из нашей деревни», «Вкусное рядом», «Попробуй, полюбишь», «Ярмарка вкуса», «Загляните на огонек», «Нас выбирают» и «Вкус без границ». Всего в номинациях будут выбраны 22 финалиста.

 

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