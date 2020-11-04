ЗАМАНА - Поздравление Врио Главы РД С.А. Меликова с Днем народного единства

Поздравление Врио Главы РД С.А. Меликова с Днем народного единства

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04 ноября, 2020. Среда 11:43
Поздравление Врио Главы РД С.А. Меликова с Днем народного единства

Поздравление Врио Главы РД С.А. Меликова с Днем народного единства.

Поздравление Врио Главы РД С.А. Меликова с Днем народного единства
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Дорогие дагестанцы!

Поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот знаменательный праздник имеет глубокое нравственное и духовное значение для всей нашей страны. Более четырех веков назад люди разных сословий, национальностей и вероисповеданий объединились в народное ополчение ради защиты Родины от иноземных захватчиков, отстояли ее суверенитет и целостность, положив конец Смутному времени. С тех пор единение народа не раз помогало сохранить Отечество перед лицом общей опасности, а традиции сплоченности, патриотизма и согласия стали залогом мирного, преемственного развития нашей страны.

Мы, дагестанцы, отчетливо понимаем важность объединения людей в общих делах, это неоднократно подтверждала история Горного края. Единство, дружба и взаимовыручка всегда были отличительными чертами нашего народа, помогавшими выстоять в тяжелые времена.

В нынешнем году нам пришлось столкнуться с серьезным испытанием. К сожалению, для многих жителей республики тяжелые месяцы борьбы с пандемией стали временем потерь. Но, как это было уже не раз в мирных и ратных делах, многонациональный дагестанский народ смог объединить усилия ради защиты здоровья людей, показать, что за сплоченный Дагестан готова встать вся Россия.

Убежден, что, опираясь на ценности, традиции, которые нас объединяют, мы будем вместе решать задачи, стоящие сегодня перед республикой, строить достойное будущее для всех поколений дагестанцев.

В этот праздничный день желаю вам здоровья, счастья, благополучия, успехов в созидательном труде и мирного неба над головой.

 

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ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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