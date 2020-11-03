Строительство Центра спортивной подготовки по единоборствам в с. Сильди планируется завершить в 2023 году

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов обсудил с руководителями профильных министерств и ведомств вопрос строительства Центра спортивной подготовки по единоборствам в с. Сильди Цумадинского района.

В числе первоочередных задач, которые необходимо решить, были обозначены изменение категории земельного участка для спорткомплекса, а также подведение необходимой инженерной инфраструктуры.

Сергей Меликов напомнил о прошедшей 30 октября 2020 года встрече с Хабибом Нурмагмедовым, на которой руководитель региона пообещал взять под личный контроль вопрос строительства данного спортивного объекта.

«Надо понимать, что Хабиб Нурмагомедов является сегодня флагманом в спорте не только для Дагестана, но и для всей страны. Своим мастерством, силой духа и воли Хабиб вновь доказал, что он настоящий мастер своего дела! А Дагестан – уникальная республика, и высокогорный Цумадинский район (малая родина Нурмагомедова), как, думаю, и многие другие высокогорные районы, обладает некой природной силой, которая может мотивировать на успехи и достижения. Многие мировые спортивные базы строятся в высокогорье – именно там условия позволяют получать спортсменам более серьезный потенциал. В первую очередь, этот спортивный центр планируется построить для детей», – предварил обсуждение Меликов.

Строительство объекта начато по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина. Инвестиционный проект «Центр спортивной подготовки по единоборствам в с. Сильди Цумадинского района РД» предусматривает строительство спортивного комплекса со спортивным манежем размерами 30х18 м и административно-бытовым комплексом общежития на 60 мест.

На сегодня ООО «Торговый Дом ДорХан» с привлечением проектной организации начаты работы по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта.

Вместе с этим, как было отмечено руководителем республики, существует ряд проблем в создании благоприятных условий для эффективного функционирования строящегося центра. Это такие, как бесперебойное обеспечение электроэнергией и водой, строительство подъездных дорог, обеспечение центра и близлежащих населенных пунктов Цумадинского и Цунтинского районов устойчивой связью, а также проведение линии интернет-связи.

«Сегодня мы собрались, чтобы понять, что мешает выполнить необходимые работы и реализовать поручение Президента», - обозначил направления предстоящего диалога Врио Главы Дагестана.

Как сообщил вице-премьер Дагестана Инсаф Хайруллин, в настоящее время совместно с администрацией муниципалитета решаются вопросы, связанные с исходно-разрешительной документацией, кроме того, Комитетом по лесному хозяйству республики направлен пакет документов в Федеральное агентство лесного хозяйства для изменения категории земель. Также проведены работы по строительству автодороги. 23 октября выдано положительное заключение госэкспертизы на реконструкцию автодороги «Агвали-Шаури-Кидеро» до с. Гакко км 0 – км 6. На данный момент по объекту объявлены торги. Помимо этого, определен источник водоснабжения.

В целом разработана «дорожная карта», в рамках которой и ведется реализация проекта. «В ближайшее время, я надеюсь, мы сможем оформить земельный участок и выйти на экспертизу. Проектирование объекта уже завершено с учетом изменений, связанных с земельным участком. Дальше мы сможем заявляться на федеральное финансирование», – пояснил Хайруллин.

Врио Главы Дагестана, заслушав докладчиков, дал ряд поручений ответственным. Прежде всего, завершить надлежащее оформление земель, в том числе и перевод земельного участка из земель лесного фонда под объект капитального строительства. «Мы сейчас подготовили два пакета проектно-сметной документации. Первая – ПСД самого объекта. И для этого мы должны завершить работы по генплану и исходно-разрешительной документации. Вторая ПСД связана с теми локальными участками, которые не входят в зону строительства объекта, но тем не менее являются обеспечивающими для него. Это водоснабжение, энергосети. Определившись окончательно с проектом, мы решим и вопрос с источником финансирования», - прокомментировал Сергей Меликов.

По итогам обсуждения был определен порядок первоочередных действий и приняты решения, в том числе продолжить работу по разработке и утверждению генерального плана с. Сильди, ускорить заключение договора на выдачу технических условий и технологического присоединения к сетям электроснабжения, установить рядом с. Метрада новую станцию для обеспечения устойчивой связью, ГКУ РД «Дирекция по строительству и реконструкции объектов спорта» – в ближайшее время начать работу по проектированию и строительству водовода от притока реки Гакко в местности Росдах Коллаби до спортивного центра.

Активная фаза строительства данного объекта начнется в 2021 году, а завершить возведение центра планируется в 2023 году.

В совещании приняли участие министр по физической культуре и спорту РД Магомед Магомедов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РД Малик Баглиев, министр транспорта и дорожного хозяйства РД Ширухан Гаджимурадов, министр информатизации, связи и массовых коммуникаций РД Сергей Снегирев, врио председателя Комитета по лесному хозяйству РД Вагаб Абдулхамидов, глава муниципального района «Цумадинский район» Анваргаджи Вечедов и др.