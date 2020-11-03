ЗАМАНА - Около 270 млн рублей направлено на реализацию «местных инициатив» дагестанцев

Около 270 млн рублей направлено на реализацию «местных инициатив» дагестанцев

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03 ноября, 2020. Вторник 13:15
Около 270 млн рублей направлено на реализацию «местных инициатив» дагестанцев

По проекту «Местные инициативы» в Дагестане проведут реконструкцию 73 объектов социальной и инженерной инфраструктуры в 27 МО. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов.

Около 270 млн рублей направлено на реализацию «местных инициатив» дагестанцев
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Общий объем субсидии по всем проектам -  181 млн 448 тыс. рублей. Помимо субсидии из республиканского бюджета, на указанные проекты выделено 28,1 млн руб. из муниципальных бюджетов МО и 60 млн руб. – меценатов (всего 269,6 млн руб.).

В том числе:  31 проект - по строительству и обустройству спортивных объектов;  17 – по благоустройству скверов, парковых зон и отдельных территорий;  12 - по строительству и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения; 7 – по ремонту объектов культуры и образования;  2 – по ремонту дошкольных образовательных учреждений;  1 – по ремонту объектов ЖКХ и  1 – по электроснабжению и установке уличного освещения;  2 – прочих объекта (строительство моста с. Губден, строительство резервуара помещения для пожарной части).

Напомним, целью реализации проектов местных инициатив является поддержка органов местного самоуправления и населения в решении наиболее актуальных проблем. Проекты от инициаторов должны быть направлены на развитие общественной инфраструктуры, в том числе объектов благоустройства, культуры, ЖКХ, водоснабжения, водоотведения, детских и т.д.

Координатором проекта выступает Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан.

Минэкономразвития РД в 2020 году по итогам конкурсного отбора заключены 27 соглашений с администрациями муниципальных образований о представлении субсидии из республиканского бюджета, по которым определены заявки-победители в рамках проекта.  

 

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