Около 270 млн рублей направлено на реализацию «местных инициатив» дагестанцев

По проекту «Местные инициативы» в Дагестане проведут реконструкцию 73 объектов социальной и инженерной инфраструктуры в 27 МО. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов.

Общий объем субсидии по всем проектам - 181 млн 448 тыс. рублей. Помимо субсидии из республиканского бюджета, на указанные проекты выделено 28,1 млн руб. из муниципальных бюджетов МО и 60 млн руб. – меценатов (всего 269,6 млн руб.).

В том числе: 31 проект - по строительству и обустройству спортивных объектов; 17 – по благоустройству скверов, парковых зон и отдельных территорий; 12 - по строительству и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения; 7 – по ремонту объектов культуры и образования; 2 – по ремонту дошкольных образовательных учреждений; 1 – по ремонту объектов ЖКХ и 1 – по электроснабжению и установке уличного освещения; 2 – прочих объекта (строительство моста с. Губден, строительство резервуара помещения для пожарной части).

Напомним, целью реализации проектов местных инициатив является поддержка органов местного самоуправления и населения в решении наиболее актуальных проблем. Проекты от инициаторов должны быть направлены на развитие общественной инфраструктуры, в том числе объектов благоустройства, культуры, ЖКХ, водоснабжения, водоотведения, детских и т.д.

Координатором проекта выступает Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан.

Минэкономразвития РД в 2020 году по итогам конкурсного отбора заключены 27 соглашений с администрациями муниципальных образований о представлении субсидии из республиканского бюджета, по которым определены заявки-победители в рамках проекта.