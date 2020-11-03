ЗАМАНА - В Левашинском районе Дагестана намечено строительство четырех откормочных площадок и двух убойных цехов

В Левашинском районе Дагестана намечено строительство четырех откормочных площадок и двух убойных цехов

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03 ноября, 2020. Вторник 13:05
В Левашинском районе Дагестана намечено строительство четырех откормочных площадок и двух убойных цехов

В Дагестане ежегодно более 1 млн голов молодняка овец реализуется через откормочные площадки различной мощности. Остальная часть молодняка и выбракованное поголовье реализуется владельцами прямо с пастбищ в течение года.

В Левашинском районе Дагестана намечено строительство четырех откормочных площадок и двух убойных цехов
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31 октября по поручению министра сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагира Гусейнова в Левашинском районе побывал и.о. заместителя начальника Управления животноводства и племенной работы Минсельхозпрода РД Юсуф Юсуфов.

В ряде сел Левашинского района ежегодно ставится на откорм около 140-150 тысячи голов молодняка овец. В зависимости от способа откорма (нагулом, с подкормкой в вечернее время, постоянно в загоне) в среднем цикл откорма длится 4-4,5 месяца, за это время животные набирают дополнительно 10-12 килограммов в убойном весе.

«Содержание овец на откормочной площадке существенно повышает рентабельность производства баранины. Учитывая возрастающий ежегодно спрос на дагестанскую баранину, в нашей республике продолжается строительство откормочных площадок и цехов по убою скота и переработке мяса. В частности, в 2020-2021 годы в Левашинском районе идет или планируется строительство 4-х откормочных площадок и двух убойных цехов», - рассказал Юсуф Юсуфов.

 

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