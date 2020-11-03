ЗАМАНА - В Табасаранском районе завершился молодежный форум «Табасаран 2020»

В Табасаранском районе завершился молодежный форум «Табасаран 2020»

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03 ноября, 2020. Вторник 11:14
В Табасаранском районе завершился молодежный форум «Табасаран 2020»

Вечером, 1 ноября, состоялась церемония торжественного закрытия молодежного форума «Табасаран 2020», где в качестве почётных гостей приняли участие заместитель министра по делам молодежи Республики Дагестан Патимат Омарова, глава Табасаранского района Магомед Курбанов.

В Табасаранском районе завершился молодежный форум «Табасаран 2020»
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Отметим, что с 30 октября по 2 ноября в селении Хучни Табасаранского района на базе гостиничного комплекса «Водопад» проходил молодёжный форум «Табасаран – 2020». В течение трёх дней около 100 участников со всей республики Дагестан получили возможность освоить образовательную программу и посветить памятники исторического и культурного наследия Табасаранского района. Образовательный блок форума состоял из двух направлений — «Молодёжные сообщества» и «Туризм и краеведение», в рамках которых ребятам провели тренинги, мастер-классы и VIP-встречи с экспертами.

Началось мероприятие с приветственного слова главы Табасаранского района Магомеда Курбанова. Он отметил, что форум с каждым годом набирает обороты и является уникальной площадкой, где молодёжь может проявить себя и выразил уверенность, что каждый из участников извлек определенный опыт и багаж знаний с форума.

Заместитель министра по делам молодежи Республики Дагестан Патимат Омарова отметила важность проведения подобных мероприятий в муниципалитетах нашей республики.

В ходе мероприятия глава района Магомед Курбанов и заместитель министра по делам молодежи Республики Дагестан Патимат Омарова ответили на вопросы участников форума, которые в основном касались развития молодёжной политики в районе, образования, туризма и др.

Директор форума Рамис Рамазанов поблагодарил всех участников форума и оргкомитет за проделанную работу, за содействие и оказанную помощь в организации и проведения форума министерство по делам молодёжи РД, администрацию Табасаранского района и профком ДГУ. Он отметил, что форум прошёл в дружественной атмосфере, ребята обогатились новыми знаниями, опытом и приобрели новых друзей.

Напомним, что форум был проведён в рамках реализации гранта Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц Федерального агентства по делам молодежи при поддержке Администрации муниципального района «Табасаранский район», Министерства по делам молодежи Республики Дагестан и Профсоюзной организации Дагестанского государственного университета.

Затем состоялось награждение организаторов, кураторов форума благодарственными письмами. А завершилось мероприятие праздничным концертом с участием известных артистов табасаранской эстрады.

 

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