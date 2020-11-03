Сергей Меликов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата

Участие в нем приняли Председатель Правительства РД Артём Здунов, Руководитель Администрации Главы и Правительства республики Владимир Иванов, вице-премьеры Правительства РД, руководители органов исполнительной власти РД, инициаторы инвестпроектов.

Врио Главы РД, открывая заседание Совета, подчеркнул, что вопросы, связанные с инвестиционной политикой и благоприятным инвестиционным климатом в республике для региональных властей являются важнейшим критерием дальнейшей работы.

По мнению руководителя региона, Дагестан – инвестиционно привлекательный регион и его географические условия должны благоприятно сказываться на инвестклимате. «Многое в этой деятельности требует практических изменений. Привлечение инвестиций - это приоритетное направление. Данная работа должна иметь системный характер. Необходима полноценная стратегия развития на несколько лет вперед, которая пока в практике не просматривается», – сказал Меликов.

Далее участники заседания рассмотрели деятельность Агентства по предпринимательству и инвестициям РД в этом направлении. Как доложил врио руководителя ведомства Камил Магомедов, первоочередной задачей в этом направлении является разработка и утверждение инвестиционной стратегии республики и ее поэтапная реализация.

Отраслевыми приоритетами стратегии, по словам выступающего, представляются: возобновляемая энергетика, туризм и транспортно-логистический комплекс.

В ходе заседания члены Совета рассмотрели целесообразность поддержки трех инвестиционных проектов. Первым из них презентовали проект строительства на притоках реки Самур типовых малых гидростанций с применением экологичных технологий, которые планируются ввести в эксплуатацию до 2024 года. Их строительство будет способствовать обеспечению стабильного энергоснабжения, снижению объема сетевых потерь и стимулированию социально-экономического развития горных территорий. Общая стоимость проекта составляет более 1 млрд рублей. В рамках реализации данного проекта планируется создание 60 рабочих мест на стадии строительства и 25 рабочих мест на стадии эксплуатации. Объем предусмотренных налогов и платежей в консолидированный бюджет РД составит свыше 60 млн руб. в год. По итогам обсуждения Совет поддержал проект, но с условием детальной доработки всех аспектов его реализации.

Вторым рассмотрели вопрос о целесообразности предоставления земельного участка в аренду без торгов ООО «Нива» – инициатору проекта создания центра по производству и переработке риса «ПРОМ-РИС». Данный проект предусматривает расширение действующего производства и увеличение посевных площадей на первом этапе с 3500 га до 4600 га. С учетом мелиоративных площадей общая потребность в увеличении посевных площадей составляет 3000 га. Стоимость проекта – более 650 млн рублей. В рамках реализации первого этапа данного проекта планируется создание 34 новых рабочих мест. По мере увеличения посевных площадей дополнительно будут созданы еще более 20 рабочих места. Совет решил поддержать данный проект.

В ходе заседания рассмотрели также предоставление земельного участка в аренду без торгов инициатору проекта по производству из переработанной макулатуры крафт-бумаги и продукции. Для реализации проекта планируется получение земельного участка общей площадью 10 га на территории индустриального парка в селе Тюбе Кумторкалинского района. Общая стоимость проекта – более 300 млн рублей. В рамках его реализации планируется создание свыше 100 рабочих мест. Объем планируемых налогов и платежей в бюджет за 2022 год составит более 14 млн рублей, за 2023 год –свыше 36 млн рублей, в последующие годы – около 54 млн рублей в год. Совет по данному проекту принял также положительное решение.

«Сегодня Совет рассмотрел не большие проекты, а локальные, но даже такое локальное привлечение инвесторов для развития промышленности, сельского хозяйства, энергетического комплекса республики, для привлечения более крупных компаний, готовых выступить в качестве инвестора, создает соответствующий благоприятный инвестиционный климат», – заключил Сергей Меликов.