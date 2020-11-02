Бюджет Дагестана на 2021 год предусматривает более 72% трансфертов из федерального бюджета

Проект бюджета Дагестана на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, внесенный на рассмотрение в парламент республики, предусматривает в следующем году доходы в сумме 134 млрд рублей, из которых 72% составляют поступления из федерального бюджета, сообщили в понедельник в пресс-службе главы и правительства региона со ссылкой на врио главы республики Сергея Меликова.

"Общий объем доходной части бюджета составляет 134 млрд рублей, из которых только 37 млрд рублей - это собственные налоговые и неналоговые доходы республики. Таким образом, 72% доходов - это трансферты из федерального бюджета", - приводятся в сообщении слова Меликова.

По данным пресс-службы правительства республики, общий объем расходов республиканского бюджета предварительно определен в сумме 137,3 млрд рублей.

Поступление налоговых доходов в консолидированный бюджет республики за прошедший период текущего года обсуждались в понедельник в онлайн-режиме под руководством врио главы Дагестана.

"По состоянию на 1 октября текущего года поступление налоговых доходов в консолидированный бюджет республики составило 23,6 млрд рублей, рост к аналогичному периоду прошлого года - 2,1 млрд рублей, или 9,9%. <...> В этих вопросах сыграла свою роль пандемия и введенные в связи с ее распространением ограничительные мероприятия, а также решение по снижению ставок ряда налогов в два раза с целью поддержки бизнеса в этот период", - говорится в сообщении.

Бюджет Дагестана на 2020 год был утвержден парламентом республики в декабре прошлого года с общим объемом доходов 138,5 млрд рублей, общая сумма расходов была также предусмотрена в сумме 138,5 млрд рублей.