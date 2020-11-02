В Техническом колледже им. Р.Н. Ашуралиева открылись современные мастерские по мировым стандартам Ворлдскиллс

Торжественное открытие высокотехнологичных мастерских по мировым стандартам Worldskills состоялось сегодня, 29 октября, в Техническом колледже им. Р.Н. Ашуралиева в Махачкале.

Открытие посетила вице-премьер - министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова. Приветствуя собравшихся, глава Минобрнауки РД рассказала о значимости открытия в колледжах республики современных мастерских и о работе, проводимой по модернизации системы профобразования.

«Технический колледж в прошлом году выиграл грант федерального проекта «Молодые профессионалы», который подразумевает оснащение учебного заведения современным высокотехнологичным оборудованием. В следующем году мы откроем современные мастерские ещё в четырех колледжах. Все это делается ради наших детей, которые смогут проходить обучение на современном оборудовании», – подчеркнула министр.

В свою очередь директор Технического колледжа Мафият Рахманова отметила, что открытие мастерских является значимым мероприятием для всей республики: «Теперь мы можем готовить квалифицированных специалистов в соответствии с международными стандартами и современными технологиями, что необходимо для формирования развития цифровой экономики Дагестана».

Всего на базе техникума открылось пять мастерских по направлениям: «Информационные кабельные сети», «Программные решения для бизнеса», «Веб-дизайн и разработка», «Эксплуатация кабельных линий электропередачи» и «Разработка мобильных приложений». Работа по модернизации системы профобразования республики ведётся в рамках реализации нацпроекта «Образование».

Мастерские также будут использоваться для оценки качества подготовки выпускников на основе демонстрационного экзамена. Конечно, оборудованные в соответствии с международными стандартами, мастерские станут площадками и для проведения регионального чемпионата Волдскиллс Россия.

Кроме того, современная материальная база будет использована для повышения квалификации преподавателей и мастеров учебных заведений региона.

Также запланировано использование мастерских для проведения профориентационных мероприятий, в том числе для обучения первой профессии школьников нашей республики.