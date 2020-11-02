Граждане в возрасте старше 65 лет, работающие по трудовому договору, могут оформить листки нетрудоспособности по карантину

Людям старшего поколения рекомендовано соблюдать самоизоляцию с 03 по 16 ноября. Соответствующие изменения внесены в указ Главы Республики от 23 октября о дополнительных антиковидных мерах.

Работающие пенсионеры для возмещения утраченного за время самоизоляции заработка могут оформить электронный листок нетрудоспособности и получить пособие от Фонда социального страхования.

Кому положен больничный?

Работающим гражданам в возрасте старше 65 лет, не находящимся в очередном отпуске и не переведенным на дистанционную работу.

Как получить больничный?

Уведомить работодателя о своем желании соблюдать самоизоляцию. Посещать поликлиники или территориальные органы соцстраха, предоставлять документы или писать заявления не требуется. Листки нетрудоспособности будут оформлены дистанционно в электронном виде. Пособие по больничному будет перечислено напрямую работнику единой суммой.

Что должен сделать работодатель, у которого есть работники 65+?

Проинформировать таких работников о возможности уйти на больничный по карантину. При желании работника соблюдать самоизоляцию, направить в региональное отделение ФСС РФ электронные реестры на оплату пособия по больничному.

Все периоды нетрудоспособности будут полностью оплачены из бюджета ФСС, не затрагивая средства работодателя. Пособие по временной нетрудоспособности будут рассчитывать по общим правилам. Так, в стопроцентном размере оплачиваются дни на больничном при стаже более восьми лет. Расчет производят исходя из заработка за два предшествующих календарных года.

Какие ограничения накладывает больничный по карантину на работника 65+?

Режим самоизоляции предусматривает запрет на покидание места жительства (места пребывания), за исключением вынужденного выхода из дома. Под вынужденным выходом из дома понимается выход из места проживания (места пребывания) с целью обеспечения жизненно важных потребностей человека, в том числе оказания медицинской помощи, приобретения продуктов питания и иных товаров первой необходимости.