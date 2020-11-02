Представительство республики в Санкт-Петербурге провело круглый стол «Потенциал дагестанцев в регионе и его развитие»

Приветствуя собравшихся земляков от постпредства, сотрудник Представительства республики Магомед Омаракаев отметил, что в регионе проживают и трудятся немало дагестанцев, которые достигли больших результатов в научной, творческой деятельности, в бизнесе и в иных областях, вносят весомый вклад в экономику, образование, сохранение здоровья горожан и другие сферы жизни города. В вузах города преподают десятки докторов и кандидатов наук, на ответственных должностях в разных профессиях трудятся сотни земляков. В их числе доктор биологических наук, академик РАЕ, профессор СПб ГУ Исхан Магомедов, доктор политических наук, профессор кафедры конфликтологии СПб ГУ Газимагомед Газимагомедов, доктора медицинских наук Рашид Техилов – директор Российского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена, Назим Шихвердиев – начальник отделения хирургического лечения пороков сердца, профессор 1-й клиники хирургии для усовершенствования врачей ВМедА, Абдулбасир Ганапиев – заведующий отделением трансфузиологии ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, генеральные директора строительных компаний Зураб Шайдаев, Мирзе Мирзоев, руководитель производственного кооператива (ПК) «Талисман» Аида Акавова и другие. От Постпредства республики в Санкт-Петербурге и земляков Магомед Омаракаев тепло поздравил с 30-летним юбилеем основания производственного кооператива (ПК) «Талисман» Аиду Акавову, выразил ей добрые пожелания. Было отмечено, что она окончила Буйнакское медицинское училище, Ленинградский государственный педагогический институт имени А. И. Герцена и Высшую административную школу при правительстве Санкт-Петербурга. Почти сорок лет вместе с семьей она проживает и трудится в городе на Неве.

За эти годы вместе с мужем они вырастили троих замечательных детей, дали им достойное образование, трудоустроили, а сегодня помогают поднимать внуков. В 1990 году А. Акавова, создав ПК, открыла семейный ресторан «Тётя Аида». И вот уже на протяжении более трех десятилетий она добросовестно работает в социальной сфере, активно занимается общественной и благотворительной деятельностью, принимает участие в различных проектах и конкурсах. Недавно Аида Абдулкадыровна в очередной раз собрала в своем ресторане ветеранов и вручила им подарки. В мероприятии приняли участие представители администрации района и депутатского корпуса. Руководство муниципалитета поблагодарило ее за плодотворную деятельность в районе, которая направлена на поддержку ветеранов войны и труда, блокадников Ленинграда, малоимущих семей Санкт-Петербурга, на реализацию ряда социальных проектов. Аиде Абдулкадыровне – человеку сердечному и заботливому, ветераны пожелали процветания, новых трудовых достижений. Заметим, что за достигнутые огромные трудовые успехи, вклад в реализацию городских социальных программ Аида Акавова удостоена наград различного достоинства. Среди значимых – медали «В память 300-летия Санкт-Петербурга» и «100 лет профсоюзам России», орден «Честь и мужество», «Знак ордена доблести Георгиевского союза», «Знак Александра Невского», знак чести «Серебряный крест Георгиевского союза», дипломы конкурсов благотворителей «Детские судьбы», победителю ХIII ежегодного конкурса «Золотой Гермес» среди организаций потребительского рынка северной столицы и другие. Признанием больших заслуг Аиды Абдулкадыровны стала ее победа в городском конкурсе «Женщина года – 2017» в номинации «Социальная ответственность бизнеса». Вдохновенный труд Аиды Акавовой также отмечен и наградами родной республики. Она удостоена почетного знака министерства по национальной политике и делам религий РД «За укрепление межнационального мира и согласия», звания «Почетный гражданин города Хасавюрта», награждена грамотами Постпредства РД в Санкт-Петербурге и регионального отделения «Российский союз промышленников и предпринимателей». В личном архиве А. Акавовой также хранится множество свидетельств о ее трудовых и профессиональных заслугах – десятки грамот, благодарственных писем и благодарностей от муниципальных образований района и региона, разных комитетов администрации Санкт-Петербурга, общественных организаций и госучреждений за большой вклад в проведение тех или иных благотворительных мероприятий. Резюмируя сказанное, Магомед Омаракаев подчеркнул, что Аида Абдулкадыровна своей добротой, уважением и любовью к людям, большим трудолюбием достойно воплощает родной Дагестан в Санкт-Петербурге, поднимает авторитет дагестанцев. Далее он рассказал о намерении Представительства РД в северной столице в связи с предстоящим в 2021 году празднованием столетия образования ДАССР, на основании Указа временно исполняющего обязанности Главы РД С. Меликова, максимально использовать положительный потенциал Аиды Акавовой и других достойных дагестанцев, проживающих в городе и Ленинградской области, в благих делах. В том числе, в патриотическом воспитании дагестанской молодежи на добрых традициях, в повышении имиджа уроженцев республики в регионе, в работе для осуществления тесного взаимодействия с органами местной власти и общественными организациями, с институтами гражданского общества региона и РД. Представительство республики полагает, что, обеспечивая взаимодействие и развитие потенциала уроженцев нашей республики в городе на Неве, нужно создать положительный образ дагестанцев и Дагестана в регионе. Таким образом, это способствует обеспечению полноценного развития межрегиональных, межнациональных отношений, привлечению инвестиций, туристов с региона в РД. Далее в ходе конструктивного, открытого диалога каждый участник круглого стола изложил свою оценку потенциала дагестанцев в регионе, пути взаимодействия и реализации, важные собственные проекты для реализации как на территории региона, так и в РД, выразил необходимость регулярной организации общения между дагестанцами в регионе. В выступлениях доктор биологических наук, академик РАЕ, профессор СПб ГУ Исхан Магомедов, руководитель производственного кооператива «Талисман» Аида Акавова, врач-травматолог детской городской больницы № 22 Шамиль Дибиров, автор фильма о дагестанцах в Санкт-Петербурге Сергей Черниченко, предприниматель Абдула Ибрагимов, тренер спортивного клуба «Грифон» Джамалдин Джамалов, художественный руководитель дагестанского ансамбля национальной культуры «Дружба», заслуженный работник культуры РД Ашрафуддин Мехдиев и другие изложили свои мнения и предложения по празднованию столетия образования ДАССР. Подведя итоги мероприятия, сотрудник Представительства РД в Санкт-Петербурге Магомед Омаракаев отметил, что все высказанные земляками предложения будут учтены при подготовке плана Постпредства, посвященного празднованию столетия образования ДАССР и целенаправленного использования положительного потенциала дагестанцев региона в благих делах.