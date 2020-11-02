Дагестан заявил на всероссийский конкурс продуктов питания шесть брендов

В начале октября в рамках XXII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2020» министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев объявил о старте I Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Он отметил, что практически в каждом регионе страны существует свой бренд продуктов питания, который стал «визитной карточкой» той или иной территории. Конкурс призван популяризировать эти бренды.

«Российская фермерская продукция сегодня не только не уступает зарубежной, но и по многим параметрам превосходит ее. Сейчас мы разрабатываем программу поддержки и развития таких продуктов», – сказал глава Минсельхоза России.

Федеральный министр уточнил, что итоги конкурса будут подведены в декабре, после чего будет запущена масштабная программа продвижения региональных брендов.

Дагестан на конкурс заявил шесть региональных брендов: дагестанскую баранину, дагестанский абрикосовый нектар, дагестанский овечий сыр, дагестанскую сушеную колбасу, дагестанский чай и дагестанский урбеч.

Дагестанская баранина – результат действия многовековой системы отгонного животноводства, применяемой в республике, когда животные зиму проводят на равнинных пастбищах, а лето – в горах. Бараны и овцы выращиваются на вольном выпасе, строго до определенного возраста и веса, после чего бережно транспортируются к месту назначения. Еще одной отличительной особенностью дагестанской баранины является отсутствие у нее сильного запаха.

Дагестанский абрикосовый нектар производится исключительно из плодов, выращенных в самой республике. Он отличается, прежде всего, своей натуральностью, экологичностью, а также гомогенной консистенцией и, конечно, особенным вкусом.

Дагестанская сушеная колбаса – традиционный продукт народов республики. Она представляет собой длинную, порой доходящую до метра, тщательно промытую холодной водой говяжью или баранью кишку. Ее выворачивают наизнанку, завязывают один конец ниткой, начиняют фаршем из крупно порубленного бараньего или говяжьего мяса, щедро приправленного специями. Заполненную кишку завязывают с другой стороны и высушивают на открытом воздухе не менее двух недель. Сушеная колбаса выступает как прекрасным дополнением для традиционного дагестанского блюда – хинкала, так и является самостоятельным блюдом. Ее также можно отварить или зажарить.

Дагестанский овечий сыр отличается от других сортов овечьего сыра. Это связано с применяемым в регионе отгонным способом ведения животноводства, когда овцы питаются высокогорными душистыми травами и цветами, что придает особенный вкус и запах их молоку и, соответственно, изготовленному из него сыру. Дагестанский овечий сыр необыкновенно полезен, он сохраняет все полезные свойства овечьего молока и очень богат аминокислотами и микроэлементами, а белков в нем содержится больше, чем в мясе. Готовится этот сыр прямо в горах в течение 3-4 месяцев и может храниться в холодильнике до года.

Дагестанский урбеч готовят путем растирания обжаренных или высушенных семян льна, либо молотых косточек абрикоса с добавлением орехов так, чтобы получилась однородная густая кремовая масса. В настоящее время урбеч готовят из льна, кунжута, конопли, подсолнуха, тыквы, абрикосовой косточки, грецких орехов, фундука, мака и многих других маслосодержащих культур. В разработках технологов российской пищевой промышленности урбеч рассматривается не только как самостоятельный продукт, но и как полноценный заменитель химических красителей, а также как полезный компонент различных десертов.

Традиционный дагестанский чай – это сбор из горных трав и ягод на основе черного чая. Причем сам сбор трав в высокогорье Дагестана представляет собой долгий и тщательно продуманный процесс. Собирателям приходится ходить по склонам, искать заросли нужного растения, а затем ждать подходящего сезона для их сбора. После этого травы очищают от мусора, сортируют и высушивают. При этом сушка происходит обязательно на свежем воздухе, печь используют только для ягод. Важно, что горные травы отличаются своим составом от выращенных на равнине – одних только антиоксидантов в них больше в 6 раз.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абзагир Гусейнов, участие в федеральном конкурсе позволит региональным брендам выйти на новые рынки сбыта своей продукции, а республике – реализовать свой потенциал в сфере агротуризма и обеспечить дальнейшее развитие сельских территорий.

«Дагестан постепенно выходит на мировые рынки со своей собственной брендированной продукцией. Пока это не такие значительные объемы, но при помощи Минсельхоза России и организованного им конкурса мы надеемся нарастить наши поставки. У нас есть дагестанская баранина, кизлярский рис – это бренды, которые уже известны за пределами Северного Кавказа. Но существуют и другие пока менее известные, но не менее качественные и полезные продукты. Те же урбеч или сушеная колбаса, их знают в Центральной России, в Поволжье, но эти и другие бренды нуждаются в поддержке. От этого выиграет вся республика. Это развитие сельских территорий, агротуризма, новые рабочие места», – подчеркнул руководитель Минсельхозпрода Дагестана.

Добавим, что победителей всероссийского конкурса выберут в восьми номинациях: «На всю страну», «Из нашей деревни», «Вкусное рядом», «Попробуй, полюбишь», «Ярмарка вкуса», «Загляните на огонек», «Нас выбирают» и «Вкус без границ». Всего в номинациях будут выбраны 22 финалиста.

Генеральным партнером конкурса выступает АО «Россельхозбанк», партнером – ПАО «Магнит».