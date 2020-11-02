Диктант позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Он привлекает внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия.
Участниками Диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран. В этом году официальный сайт и задания Диктанта будут переведены на английский и испанские языки.
Задания будут опубликованы в 00.01 час 3 ноября 2020 года (по моск. вр.) на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru.
Задания Диктанта оформлены в виде теста и включают в себя:
- 20 вопросов – общефедеральная часть Диктанта, единая для всех участников;
- 10 вопросов – региональная часть Диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации.
Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.
Время прохождения Диктанта – 45 минут. По истечении данного времени доступ к заданиям будет закрыт.
В этом году у участников появится возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники.
У каждого субъекта Российской Федерации есть возможность с 3 по 8 ноября 2020 года организовать одну уникальную площадку, отражающую культурные особенности региона. В Дагестане такая площадка будет организована в Центре этнической культуры по адресу: пр. Петра I, дом 23, в 11 часов.
Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей, Министерство национальной политики Удмуртской Республики, Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан.
Подробную информацию о Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru.
Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/miretno
Дополнительная информация по тел.: 67-21-26.
Контакт для СМИ: 67-20-74.