Жители Дагестана могут поучаствовать в Большом этнографическом диктанте

В 2020 году Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» состоится в пятый раз. Диктант проводится в единый период – с 3 по 8 ноября 2020 года. Формат проведения – онлайн.

Диктант позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Он привлекает внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия.

Участниками Диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран. В этом году официальный сайт и задания Диктанта будут переведены на английский и испанские языки.

Задания будут опубликованы в 00.01 час 3 ноября 2020 года (по моск. вр.) на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru.

Задания Диктанта оформлены в виде теста и включают в себя:

- 20 вопросов – общефедеральная часть Диктанта, единая для всех участников;

- 10 вопросов – региональная часть Диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Время прохождения Диктанта – 45 минут. По истечении данного времени доступ к заданиям будет закрыт.

В этом году у участников появится возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники.

У каждого субъекта Российской Федерации есть возможность с 3 по 8 ноября 2020 года организовать одну уникальную площадку, отражающую культурные особенности региона. В Дагестане такая площадка будет организована в Центре этнической культуры по адресу: пр. Петра I, дом 23, в 11 часов.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей, Министерство национальной политики Удмуртской Республики, Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан.

Подробную информацию о Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru.

Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/miretno

Дополнительная информация по тел.: 67-21-26.

Контакт для СМИ: 67-20-74.