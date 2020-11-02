В Кизляре прошел молодежный форум «Дружный Дагестан»

31 октября во Дворце культуры КЭМЗ прошёл молодёжный спортивно-интеллектуальный форум «Дружный Дагестан» , направленный на патриотическое воспитание молодежи города Кизляр и Кизлярского района.

Организаторами форума выступили Министерство по национальной политике и делам религий РД и Муфтият РД при поддержке Министерства по делам молодёжи РД и вузов республики.

В торжественном открытии приняли участие министр по делам молодёжи РД Камил Саидов, депутат Народного Собрания РД Анна Безрукова, заместитель Главы Администрации ГО «город Кизляр» Ирина Дробот , серебряный призер Олимпийских игр Магомед Ибрагимов, заместитель муфтия РД Мухаммад Майранов, начальник отдела Министерства по национальной политике и делам религий Магомед Магомедов и др.

Приветствуя гостей и участников форума Камил Саидов отметил достижения и успехи дагестанской молодежи, а также поблагодарил организаторов мероприятия.

«Мне понравилась идея объединения таких направлений как спорт и интеллектуальное развитие. Я считаю, что у нас самая лучшая молодежь, если дать точку опоры она достигает любых высот. Наша молодежь показывает хорошие результаты и в интеллектуальных играх на федеральном и международном уровнях и в спорте, это без лишних слов все знают. Сегодня мне хотелось бы быть полезным для вас и ответить на все ваши вопросы в рамках предстоящих дискуссионных площадок»,- сказал Саидов.

Далее участники форума перешли на площадки , где проходили тренинг на командообразование и семинар- дискуссию на тему: «Психология взаимотношений в молодежной среде».

Также в ходе форума состоялись круглый стол «Основные ориентиры и ценности в воспитании молодежи», интеллектуальная игра «Познаем Дагестан», спортивные состязания и был запущен благотворительный марафон по оказанию помощи нуждающейся семье Кизляра.

Завершилось мероприятие церемонией награждения победителей спортивных состязаний и интеллектуальной игры памятными призами и подарками.