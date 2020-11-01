На языках народов Дагестана обратились артисты к жителям республики с призывом соблюдать масочный режим

По инициативе главы г. Махачкалы Салмана Дадаева столичным Управлением культуры в целях противодействия распространения коронавирусной инфекции COVID-19 был снят ряд видеороликов под единым хештегом #носимаску_махачкала.

«Человечество под угрозой.

И называется эта угроза – COVID-19.

Пандемия продолжает убивать людей во всем мире. Каждый день приходят известия о новых заболевших.

А что ты сделал для того, чтобы не стать причиной дальнейшего распространения COVID-19?

Как ты защитил себя и своих близких?

Один из способов свести к минимуму возможность заражения – это носить маску.

Так ты можешь спасти много человеческих жизней.

Свою жизнь!

И жизнь своих близких!

Носи маску!», – говорят герои видеообращений на 14 языках народов Дагестана.

В съёмках приняли участие народные артисты Дагестана Алексей Тимохин, Зайнаб Махаева, Зульфия Ильясова, Мухсин Камалов, заслуженный работник культуры РД Гаджиибрагим Азизов, заслуженный артист РД Тельман Ибрагимов, заслуженный учитель Республики Дагестан Борис Ханукаев и многие другие.