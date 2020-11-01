Сергей Меликов встретился с Хабибом Нурмагомедовым

В первую очередь руководитель республики выразил соболезнования в связи со смертью отца и поздравил выдающегося дагестанского спортсмена с убедительной победой в поединке с американцем Джастином Гэтжи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254.

Врио Главы РД, делясь своими впечатлениями от боя, отметил: «Меня в этом поединке больше всего тронули завершающие минуты, когда Хабиб говорил, кому он посвятил победу и как дороги были ему слова матери. Мы все ещё раз выражаем Вам соболезнования по поводу ухода отца. Я считаю, что это великий тренер, потому что, благодаря ему, у нас есть, действительно, великий чемпион. Он был очень хороший педагог, учитель и тот человек, на которого не только спортсмены, но и многие люди в Дагестане и за его пределами могут равняться».

Триумф спортсмена, как отметил Сергей Меликов, стал для Дагестана «национальной победой». «Это была очень большая радость для каждого человека, который является нашим земляком, который любит единоборства и чтит мужество и благородство, проявленные во всех ваших победах. Хабиб, Вы явились олицетворением не только своей фамилии и рода, но и всего Дагестана. Поэтому весь Дагестан радовался вашей победе. Я понимаю, что за этим стоит огромный физический труд и считаю, что Вы полностью соответствуете фразе «Победи себя и будешь непобедим». Я Вас искренне поздравляю и благодарю за то, что вы Дагестану и нашей стране принесли очередную победу, которая на международном уровне очень важна», – заявил Врио Главы региона.

Поблагодарив за тёплые слова в свой адрес, чемпион UFC сказал: «На самом деле этот поединок отличался от других, ощущения тоже были кардинально другие. Всё было по-другому, без отца… Сразу после того, что случилось с ним, мне предложили бой. Нужно было или отказаться, или провести последний бой. Рано или поздно наступило бы время, когда надо оставить этот вид спорта – если не в 32, то в 34, 35. Это было для меня очень тяжёлое решение, потому что я занимаюсь этим всю жизнь. Будем двигаться дальше. Знаю, что в Дагестане, в России и по всему миру многие меня поддерживали. У меня были серьёзные травмы, в середине сентября я 5 дней был в реанимации, потом вернулся и через неделю начал тренироваться. И Ваши слова о победе над собой истинны. Потому что, если человек психологически не ломается, его тяжело сломать физически. Все сложности дали мне дополнительные силы, и одной из составляющих этой силы было то, что за меня болеет очень много людей. Хотел бы сказать им большое спасибо. Большую мотивацию мне даёт то, что мои победы дают позитивную энергетику нашему народу».

Со своей стороны, министр по физической культуре и спорту РД Магомед Магомедов поблагодарил руководителя республики за оказанное внимание и обратился с просьбой взять под личный контроль строительство Центра спортивной подготовки по единоборствам в с. Сильди Цумадинского района.

Сергей Меликов пообещал взять под личный контроль этот вопрос, и не только в знак уважения к семье Нурмагомедовых, но и ввиду большой социальной значимости объекта: «Это решение пойдёт на пользу развития спорта и на пользу ребятам из высокогорных сёл. Я в течение недели разберусь со всеми документами и дам своё личное поручение. Обещаю вам, что исполнение этого поручения возьму под личный контроль».