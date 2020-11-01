ЗАМАНА - В 2020 году в Дагестане по нацпроекту построили более 880 гектаров рисовых чеков

В 2020 году в Дагестане по нацпроекту построили более 880 гектаров рисовых чеков

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01 ноября, 2020. Воскресенье 01:03
В 2020 году в Дагестане по нацпроекту построили более 880 гектаров рисовых чеков

В Дагестане в рамках реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» Национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в 2020 году проведены работы по строительству и реконструкции рисовых чеков на 884 га земель сельхозназначения, что на четверть больше запланированного. Все выделенные на это средства в полном объеме доведены до сельхозтоваропроизводителей.

В 2020 году в Дагестане по нацпроекту построили более 880 гектаров рисовых чеков
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Проект «Экспорт продукции АПК» предполагает оказание государственной поддержки на осуществление мелиорации земель сельхозназначения тем предприятиям, которые занимаются производством продукции, ориентированной на экспорт – в основном, баранины и риса в случае с Дагестаном. Им субсидируется значительная часть прямых затрат на проведение соответствующих мелиоративных работ.

 

С учетом того, что в 2019 году в регионе аналогичные работы были проведены на 820 га, целевой индикатор федерального проекта на 2019-2020 годы в Дагестане уже перевыполнен на 17,5% – построено и реконструировано рисовых чеков на площади 1,7 тыс. га вместо намеченных 1,4 тыс. га.

 

Благодаря господдержке мелиорации и другим работам, проводимым Минсельхозпродом Дагестана в рамках нацпроекта, к началу октября экспорт продукции агропромышленного комплекса республики составил порядка 20 млн долларов США, это более 80% от целевого показателя на 2020 год. В этом году регион планирует экспортировать сельхозпродукцию на сумму свыше 24 млн долларов, а в 2024 году довести этот показатель до 26,6 млн долларов.

 

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