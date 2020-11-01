Делегация из Дагестана принимает участие в учредительном съезде движения «Волонтеры экологи» в Москве

Напомним, что цель мероприятия – организовать движение общественности за здоровую и благоприятную экологическую обстановку в России, за создание условий, способствующих ее устойчивому экологически безопасному развитию. Дагестан будет представлять команда в составе руководителя волонтерского корпуса «Махачкала» и координатора регионального отделения федерального проекта «Чистые игры» Исы Рамазанова, а также представителей региональных медиа Мухтара Амирова и Диляры Даудовой, которые участвуют в качестве экспертов в рамках образовательной части съезда. Как отметил активист Иса Рамазанов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Мирмол», движение «Волонтеры экологи» – это та площадка, через которую можно будет достучаться как до общественности, так и до местных органов власти, региональных операторов, занимающихся вопросами природоохраны. «Представители местных ведомств всегда заявляют о готовности поддержать те или иные экологические акции, но когда дело доходит до организации мероприятия, возникает много препятствий. Мы будем выносить некоторые вопросы и проблемы региона по данному направлению на всеобщее обозрение. Думаю, заручившись поддержкой всероссийского движения, мы сможем сделать больше», – рассказывает волонтер. В рамках развития данного движения в республике, по словам Рамазанова, планируется не только продолжить активную работу по организации субботников и различных акций, но и сделать упор именно на экопросвещение. «Мы планируем перейти на новый уровень именно в экопросветительском направлении. Уже есть понимание этой работы. Для начала соберем команду волонтеров одного вуза, которые будут вести просветительскую работу со студентами их учебного заведения. Затем планируется привлечь их к работе со школьниками – организовывать экоуроки и различные тематические занятия. Уверен, что представители движения “Волонтеры-экологи” нам в этом помогут как в плане экспертного мнения, так и в обучении волонтеров», – отметил он. Отметим, что на съезде собрались представители более 50 регионов России. Они примут участие в панельных дискуссиях, стратегических сессиях и других культурных мероприятиях. Форум продлится три дня. В его рамках также состоится избрание руководящих органов движения и региональных координаторов проекта, которые затем пройдут обучение по экологизации. Источник: http://mirmol.ru/obshhestvo/delegacija-iz-dagestana-prinimaet-uchastie-v-uchreditelnom-sezde-dvizhenija-volontery-jekologi-v-moskve/