Изменения правил ОСАГО: для «аккуратных» дагестанских водителей он станет дешевле

Страховые компании будут определять индивидуальный тариф для каждого водителя в пределах коридора базовых ставок. Для легковых авто физических лиц коридор базовой тарифной ставки расширен на 10% вверх и вниз. Теперь минимальная цена ОСАГО для них составляет около 2,5 тыс. рублей, максимальная – около 5,5 тыс. рублей. Что касается юридических лиц, то для легковых автомобилей он расширился в обе стороны на 20%, для такси – на 30%. Для грузовых авто базовые ставки выросли на 20%.

«Более широкий коридор позволит эффективно воздействовать на недисциплинированных автолюбителей и снижать тариф аккуратным водителям. Такая возможность для страховщиков ограничена максимальными и минимальными значениями базовых ставок, установленных Банком России. Принцип индивидуализации заключается в том, что стоимость тарифа будет зависеть в наибольшей степени от индивидуальных особенностей вождения автовладельца. Страховые компании получают возможность «точечной настройки» ставки, балансировки убыточности, а их клиенты – персональный тариф, учитывающий массу факторов. Такой подход может стимулировать водителей к соблюдению правил дорожного движения и сокращению числа аварий», - подчеркнул Руслан Абачараев.

Будет также учитываться то, как часто автолюбитель нарушал правила дорожного движения: лишался ли прав, садился ли за руль в нетрезвом виде – набор факторов каждая страховая компания будет определять самостоятельно. При этом, сам расчет стоимости полиса ОСАГО не изменился: базовая ставка тарифа умножается на несколько коэффициентов, индивидуальных для каждого водителя (бонус-малус, возраст-стаж, регион регистрации, мощность двигателя и др.).

Полные списки факторов, которые влияют на базовую ставку тарифа, должны быть опубликованы на сайтах страховых компаний. Там же будут размещены онлайн-калькуляторы. Это поможет водителями самостоятельно рассчитать цену своего полиса ОСАГО.

Если же после покупки полиса ОСАГО водитель заметил, что цена завышена, он сможет сделать возврат разницы. Для этого нужно обратиться в страховую компанию, где был приобретен полис, и написать заявление о пересчете стоимости с указанием реквизитов счета, куда нужно будет вернуть деньги. В течение 14 дней страховщик обязан исправить полис и вернуть деньги, но, если этого не произошло, водитель вправе пожаловаться в интернет-приемную Банка России.

Напомним, поправки к Закону об ОСАГО по индивидуализации тарифов вступили в силу в конце лета, в Указание Банка России – в начале осени. Эксперты полагают, что оно позволит страховщикам устанавливать низкую тарификацию аккуратным водителям и высокую тем, кто нарушает ПДД. Вместе с тем базовая ставка страхового тарифа больше не будет одинаковой для всех водителей на одной территории. Страховые компании на основании различных факторов определяют ставку для каждого автовладельца индивидуально в зависимости от его риск-профиля.