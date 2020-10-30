ЗАМАНА - Минтруда Дагестана совместно с Газораспределение Махачкала приводят в порядок отопительные приборы в домах своих подопечных

Минтруда Дагестана совместно с Газораспределение Махачкала приводят в порядок отопительные приборы в домах своих подопечных

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30 октября, 2020. Пятница 16:25
Минтруда Дагестана совместно с Газораспределение Махачкала приводят в порядок отопительные приборы в домах своих подопечных

Сегодня, в Ленинском районе столицы прошёл совместный рейд социальных учреждений Минтруда Дагестана и АО «Газпром газораспределение Махачкала». Делегация посетила дома многодетных, малоимущих семей и одиноко проживающих пожилых граждан, которые состоят на учёте в Комплексном центре Минтруда Дагестана.

Минтруда Дагестана совместно с Газораспределение Махачкала приводят в порядок отопительные приборы в домах своих подопечных
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Специалисты   компании «Газпром газораспределение Махачкала» подробно рассказали, и объяснили, как опасно пользоваться газовым оборудованием, если оно установлено кустарным методом. Самостоятельно установленные отопительные и обогревательные котлы, могут привести к печальным последствиям.

В маленьком старом ветхом доме Нухбеке Гадисовой, представители газовой отрасли обнаружили несколько нарушений. Хозяйка жилища проживает там с дочерью. С одной пенсии стараются исправно платить коммунальные услуги, купить продукты и самое главное лекарства. У Нухбеки 2-ая группа инвалидности, нуждающейся женщине совершенно бесплатно устранили утечку газа, и заменили часть устаревших деталей газового оборудования.

По словам Министра труда Изумруд Мугутдиновой решение о проведении профилактических мероприятий было принято в связи с началом отопительного сезона и с участившимися случаями возгорания газовых отопительных приборов. Она также отметила, что подобные мероприятия в домах одиноко-проживающих пожилых граждан и многодетных малоимущих семей, пройдут в ряде районов и городов республики.

 

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