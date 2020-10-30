Эксперты назвали четыре отрасли Дагестана, выгодные для международного экспорта

Так, в обсуждении указанного вопроса приняли участие министр промышленности и торговли РД Батыр Эмеев, министр земельных и имущественных отношений РД Агарагим Кагиргаджиев, глава Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Камил Магомедов, бизнес-омбудсмен республики Мурад Далгатов, а также субъекты малого и среднего бизнеса. Открыл встречу председатель Ассоциации экспортеров Арслан-Али Гамзатов. Докладчик отметил растущий интерес у иностранных компаний и партнеров к дагестанской продукции. По его словам, наращивая объемы экспорта, республика получает сразу несколько дивидендов. А именно, рост собственных доходов, повышение инвестиционной привлекательности, создание новых производств и так далее. «Нашей Ассоциацией за прошлый и текущий год проделана значительная работа. Мы провели более десяти бизнес-миссий в крупнейшие иностранные государства, по итогам которых удалось заключить ключевые контракты. Речь идет о поставках дагестанского мяса, зерна, мобильных мельниц, соков, консервов и так далее. Такой интерес уже проявили Армения, Иран, Азербайджан, ОАЭ, Туркменистан. В ближайшее время мы войдем на рынок Испании, США и Мексики», – сказал Гамзатов. Отдельно было отмечено и то, что активно экспортируется и продукция промпроизводства, в частности лифты. Рост их поставок планируется армянским компаниям. Говоря о теме вовлечения промышленности, глава Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Камил Магомедов особую роль уделил промышленным и индустриальным паркам, а также особым экономическим зонам. «В наших планах совместно с министерством промышленности и торговли выработать схему специализации одного из промпарков именно под размещение резидентов, работающих на экспорт. На выходе мы можем получить готовый пакет предложений, который позволит не только увеличить поставки продукции собственного производства, но и приток инвестиций и доходов республики. Когда мы говорим о развитии экспорта, то оно достигается в 10 шагов. Усилиями Центра поддержки экспорта часть из этих ступеней решается за наших предпринимателей. Тем самым мы работаем на то, чтобы наш бизнес находил новые ниши и рынки сбыта», – сказал Камил Магомедов. На совещании было отмечено, что есть несколько отраслей в Дагестане, в которых сегодня нуждаются иностранные партнеры и в которых у республики есть незадействованный потенциал. К ним были отнесены исламская медицина, экотуризм, народные художественные промыслы и производство органической продукции.