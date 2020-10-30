ЗАМАНА - В 30 муниципалитетах Дагестана началась работа общественного патруля по соблюдению масочного режима

В 30 муниципалитетах Дагестана началась работа общественного патруля по соблюдению масочного режима

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30 октября, 2020. Пятница 16:20
В 30 муниципалитетах Дагестана началась работа общественного патруля по соблюдению масочного режима

Общественный патруль по соблюдению масочного режима начал работу в 30 муниципалитетах Дагестана. Работу патруля в республике координируют Минмолодежи РД по поручению врио Главы республики Сергея Меликова.

В 30 муниципалитетах Дагестана началась работа общественного патруля по соблюдению масочного режима
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В рамках комплекса мероприятий активисты проводят с жителями разъяснительную работу, напоминают о важности использования медицинских масок, а также раздают листовки с информацией о мерах профилактики коронавирусной инфекции. На сегодняшний день волонтеры проинформировали о необходимости соблюдения масочного режима порядка 26 тыс. человек. Также за это время участники патруля раздали свыше 15 тысяч масок. Работа проводится в местах массового скопления людей: общественном транспорте, рынках, торговых центрах, образовательных учреждениях.

По словам организатора патруля в Каспийске, заведующей отделением технологии и программирования Каспийского колледжа машиностроения и сервиса Асият Магомедовой люди реагируют вполне адекватно и относятся с пониманием.

«Процесс в нашем городе уже налажен. Встречаются, естественно, и противники ношения масок – но это единичные случаи. В основном люди принимали информацию с улыбкой, получали маску и инструкцию. Думаю, будут сдвиги в лучшую сторону», – рассказала она.

 

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