Заместитель Председателя Правительства РД Инсаф Хайруллин провёл расширенное выездное совещание в Каспийске по вопросу модернизации объектов водоснабжения и водоотведения, строительства очистных сооружений на территории Дагестана.

В совещании приняли участие главный государственный жилищный инспектор РД Али Джабраилов, врио главы города Каспийск Загирбек Таибов, представители заинтересованных министерств, муниципалитетов, где остро стоит вопрос качественного водоснабжения. Прежде всего, Инсаф Хайруллин в сопровождении Загирбека Таибова и Али Джабраилова посетил объект в Каспийске, где был ликвидирован сброс неочищенных сточных вод в открытые водные источники на территории МКР-7 г. Каспийска.

Далее обсуждение проблем и вопросов водоснабжения и водоотведения в городах и районах Дагестана продолжилось в актовом зале администрации города Каспийск. Начиная работу, Инсаф Хайруллин коротко проинформировал о главных проблемах.

«В Каспийское море, которое является основным достоянием Дагестана, сегодня сливается 150 млн кубометров нечистот. От этого страдает туризм, рыбное хозяйство, комфортная среда дагестанцев и другие сферы. То же самое происходит с нашими реками, городами, все видят эти, так называемые в народе, речки -воняйки. Не приняв серьёзные, кардинальные меры, мы придём к экологической катастрофе, об этом говорит Роспотребнадзор республики, экологи, да и мы сами всё хорошо понимаем. Сети водоснабжения, водоотведения у нас порой имеют 70-80% износа, а обеспеченность ими населения - примерно 60%. Из-за этого периодически в Дагестане возникают очаги отравления и инфекции»,- сообщил вице-премьер.

Далее слово предоставили генеральному директору ООО «Ростовгипрошахт» Валерию Гурину, который, прежде всего, сообщил, что компания завершает проектирование большого проекта - водовода Чиркей-Буйнакск. Валерий Гурин также отметил, что от федеральной целевой программы «Юг России» остались незавершённые объекты, имеются они и в Дагестане, в частности, очистные сооружения в Буйнакске, Дагестанских огнях, а также другие объекты - водоводы, канализационные коллекторы и т.д. Гендиректор также отметил, что мало построить коллектор и очистные сооружения, нужны ещё разводящие сети, канализационно-насосные станции, соответственно, надо решать проблему комплексно. При этом Валерий Гурин с удовлетворением констатировал, что на ОАО «Концерн КЭМЗ» развёрнуто производство современного оборудования для очистных сооружений, и выразил уверенность, что оно будет востребовано в городах и за пределами Дагестана.

Комментируя, Инсаф Хайруллин сообщил, что на сегодня в Дагестане 277 недостроенных объектов водоснабжения, водоотведения на 12 млрд рублей, в основном это объекты в крупных городах.

«Надо, конечно, понимать, что денег, чтобы сделать всё и сразу, нет, поэтому совместно с Минстроем РД и Минэкономикой РД мы определили 28 первоочередных объектов водоснабжения, водоотведения. Важно также уходить от старых технологий, применять передовые, энергоэффективные способы реализации». В качестве примера вице-премьер рассказал, что, вложив недавно в один из объектов водоотведения Каспийска всего 9 млн рублей, удалось улучшить ситуацию с канализацией для 15 тысяч горожан. Кроме того, была улучшена ситуация с водоотведением для ряда социальных объектов».

В продолжение совещания была также поднята такая проблема, как застройка санитарных зон объектов водоснабжения и водоотведения. Инсаф Хайруллин подчеркнул, что если главы муниципалитетов хотят развития объектов, своего района, то они должны сохранить санитарные зоны, а также проанализировать документы на уже выданные земельные участки в этих зонах.

«Нужно узнать, как, кем и почему выдавались эти участки, как это можно было сделать с нарушением, возможно, придётся применить судебную практику. Если земельный участок не будет подходить под те или иные объекты водоснабжения и водоотведения, то мы не будем за него браться. Возможно, есть какие-то исключительные случаи, например, сложившиеся исторически, но тогда вы должны чётко всё обосновать. Иначе мы будем находить для улучшения водоснабжения и водоотведения другие муниципалитеты, а такие есть», - сказал он.

Внимание было уделено и возможности строительства отдельных, небольших локальных очистных сооружений в микрорайонах. О нюансах использования модульных станций очистки рассказал представитель Минобороны РФ.

О локализации производства современного оборудования для очистных сооружений на ОАО «Концерн КЭМЗ» рассказал директор авиамеханического завода, филиала ОАО «Концерн КЭМЗ» Рашид Джалилов: «В начале этого года мы заключили соглашение с профильной в этом вопросе итальянской компанией VOMM. Потом мы выехали со своими специалистами в Новочебоксарск, где ознакомились с итальянским оборудованием и пришли к выводу, что сможем его производить на наших мощностях. Кроме того, мы начали работу по подготовке к выпуску механической очистки, рассматриваем ещё и производство комплектующих и изделий для водоснабжения и водоотведения. Технологии, которые мы хотим перенять, могут сократить санитарную зону до нуля, а также вредных выбросов в атмосферу, причём эти выбросы будут аккумулироваться в виде гранул или сыпучей массы в полезные продукты, в том числе для сельского хозяйства, городского хозяйства (материал для тротуарной плитки), либо же в качестве топлива для работы самого очистного объекта и административных построек».

В скором времени, если производство будет запущено, десятки очистных станций, произведённых на заводе КЭМЗ, появятся в городах Дагестана, причём они могут очищать и перерабатывать не только канализационные стоки, но и отходы промышленности, медицинских учреждений, сельского хозяйства и т.д.

Врио главы Каспийска Загирбек Таибов, обращаясь к присутствующим, сообщил, что объекты водоснабжения и водоотведения, функционирующие в Каспийске 1960-70 годов постройки, рассчитанные на 50 тысяч человек, испытывают нагрузки в три раза больше. Кроме того, Загирбек Таибов рассказал, что раньше была практика, когда в профильные министерства, ведомства и т.д. делались просто запросы на финансирование тех или иных объектов, но в последнее время подобные обращения сопровождаются конкретными предложениями с проектами. Также в ходе доклада Загирбек Таибов презентовал дорожную карту наиболее проблемных участков города Каспийск, в том числе и озера «Рыбье». Комментируя выступления, Инсаф Хайруллин подчеркнул, что на решение таких вопросов нужны немалые средства, которые можно получить, участвуя в целевых федеральных программах, например, таких как «Чистая Вода». Естественно, для этого необходимо подготовить соответствующую документацию.

«Только совместно можно и нужно решать проблемы с водоснабжением, муниципалитеты должны идти до конца, обращаться с официальными письмами в соответствующие инстанции, но при этом надо в письмах полностью раскрывать предстоящие задачи, тщательно готовить документацию, технические условия и т.д. Кроме того, нам надо заняться актуализацией схем водоснабжения и водоотведения, чтобы понимать, какими объектами незавершённого строительства или бесхозяйными объектами мы располагаем. Приведя какие-то из них в соответствие, поставив на баланс и введя в эксплуатацию, можно достигать определённых результатов», - заключил вице-премьер республики.