Вчера, 29 октября, в Доме дружбы состоялась конференция, проводимая Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» с предпринимательским сообществом Республики Дагестан.

Обращаясь к присутствующим, Первый зам.Председателя Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов отметил важность малого и среднего предпринимательства для экономики. "Позвольте вас поприветствовать от лица Правительства РД, от Главы РД и пожелать плодотворной работы. Дагестан, одна из самых молодых республик, по праву считается регионом возможностей. Самый главный наш потенциал – люди. Я считаю, что республика имеет возможность занимать лидирующие позиции по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства. Есть субъективные и объективные причины, по которым мы пока не на лидирующих позициях, но следует отметить, что этот показатель растет, появляется доверие к власти. Восстанавливаются институты поддержки бизнеса. Впереди огромная работа, мы сейчас находимся на стадии формирования бюджета и особое внимание в нем уделяем субъектам малого и среднего предпринимательства. Не знаю как в других регионах, но второй год подряд бюджет Агентства по предпринимательству и инвестициям РД мы рассматриваем совместно с бизнесом",- заключил Гаджимагомед Гусейнов.

Президент "Опоры России" Александр Калинин отметил, что вместе с ним в Дагестан приехало много коллег, в том числе два вице-президента организации, а также представители "Опоры России" из других субъектов страны.

"Никто предпринимательский опыт не передаст лучше, как другой предприниматель, прошедший определённый путь, имеющий за плечами как успехи, так и трудности, такой опыт является живым, но самое главное, чтобы бизнес такого человека развивался",- сказал, в частности, Александр Калинин.

Далее по повестке было избрание председателя дагестанского регионального отделения "Опоры России", совета регионального отделения и контрольно-ревизионной комиссии.

ДРО "Опора России" является площадкой для эффективного, профессионального диалога владельцев и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса, представителей региональных и муниципальных органов исполнительной власти, контролирующих органов, инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, а также представители экспертного сообщества.