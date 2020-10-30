Врио Главы Дагестана провел встречу с президентом Общероссийской общественной организации МСП «ОПОРА РОССИИ»

В мероприятии также приняли участие Председатель Правительства РД Артём Здунов, руководитель регионального отделения общественного объединения «ОПОРА РОССИИ» Зульгимар Тагибова (Ричинская) и представители Общероссийской общественной организации МСП «ОПОРА РОССИИ». Приветствуя участников встречи, Сергей Меликов отметил значимость данной организации для регионов. В частности, говоря про Дагестан, Врио Главы РД подчеркнул, что в республике всегда можно встретить людей, которые действительно могут готовить хорошие, зрелые и креативные предложения, подлежащие вниманию и реализации. Руководитель региона указал, что Дагестан, исходя из своих потенциальных возможностей, мог бы быть более инвестиционно-привлекательным субъектом. И одним из ресурсов для исправления этой ситуации он видит работу в сфере развития предпринимательства, особенно малого и среднего. В ходе встречи Сергей Меликов также сообщил, что с 2021 года будет запускаться национальный проект по развитию туризма. «Безусловно, развитие туризма просто невозможно без развития параллельно с этой сферой предпринимательства, особенно на уровне малого и среднего предпринимательства для Дагестана, потому что любая туристическая поездка в Дагестане сопровождается наличием представления народных промыслов, гастрономического туризма, горных прогулок, катания на лошадях. Это предпринимательство, без которого туристические поездки будут неинтересными», - указал Врио Главы РД. Он поблагодарил Александра Калинина за визит в Дагестан и поддержку предпринимателей республики, отметив при этом, что руководство региона со своей стороны обещает тоже придерживаться этого направления. Сергей Меликов поздравил Зульгимар Тагибову (Ричинскую) с единогласным избранием руководителем регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» и пожелал успехов в работе. В свою очередь Александр Калинин отметил преимущество стратегического расположения республики: «Объективно здесь предпринимательский потенциал очень высокий: много представителей малого бизнеса, и людей, которые в принципе уже владеют крупным бизнесом. Сегодня проводили конференцию, в ней участвовали предприниматели с серьезными оборотами, международный бизнес». Кроме того, президент Общероссийской общественной организации МСП «ОПОРА РОССИИ» подчеркнул, что в Дагестане яркая, подвижная и творческая молодежь. Это огромный энергетический потенциал для развития региона, если ее вовлечь в орбиту созидательного труда, считает Александр Калинин. Он также отметил работу, проведенную руководством республики в период ограничений, связанных с пандемией коронавируса: «Республика во многом пошла навстречу малому бизнесу. Вы стали выдавать кредиты за один день, это фантастика, многие регионы такому микрокредитованию могут только поучиться. Были снижены налоги по упрощенной системе налогообложения до 3% и до 1 % в IT-сфере. Я думаю, что мы сможем с Вашей поддержкой во многом перезапустить коммуникацию бизнеса, власти и общества в республике. Мы сегодня можем сделать очень многое вместе»,- заключил Александр Калинин.