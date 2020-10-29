Врио главы Дагестана Сергей Меликов провел прием граждан

Временно исполняющий обязанности главы РД Сергей Меликов в режиме ВКС провел прием граждан. Также на связи были представители министерств и главы муниципалитетов. К новому руководителю региона люди обращались с просьбами решить вопросы трудоустройства, газификации, жилищными и коммунальными проблемами.

В первую очередь Сергей Меликов выслушал руководителя дагестанского отделения профсоюза «Альянс врачей» Салима Халитова. Напомним, бывший заведующий отделением лучевой диагностики Республиканского центра травматологии и ортопедии несколько недель назад устроил протестную акцию на крыше многоэтажного дома, требуя встречи с врио главы Дагестана.

Для понимания полноценной картины была заслушана и информация Джамалудина Гаджиибрагимова. Он назвал жалобы заявителя необоснованными.

Сложившуюся ситуацию Сергей Меликов порекомендовал рассмотреть в судебном порядке.

Далее к главе республики обратилась Джавай Абдулкадырова. Пенсионерка просила провести газ в микрорайоне Ветеран по улице Ветеранская, 10. Помимо этого женщина рассказала и о своем трудном материальном положении. По ее словам, на маленькую пенсию самой купить газовое оборудование невозможно.

До наступления холодов газификация улицы должна завершиться, обнадежил мэр столицы Салман Дадаев. Однако, что касается установки газового оборудования, то этот вопрос по закону решается за счет заявителя. Но и эту проблему, учитывая тяжелое материальное положение женщины, можно решить за счет благотворителей

Зарема Османова из селения Какашура Карабудахкентского района обратила внимание главы на плохую дорогу в селе, где проживает ее брат, инвалид 1-й группы. Из-за этого он не может на коляске выезжать на улицу.

На связь вышел глава Карабудахкентского района. Улицу обещали отремонтировать до конца года.

Вопрос обеспечения качественной питьевой водой Кизляра поднял Роман Дедин. Он сообщил, в городе подача почасовая, иногда вообще не бывает. Чтобы исправить проблему, ведутся масштабные работы. Просьба взять ситуацию под личный контроль.

По вопросу выступили министр ЖКХ Малик Баглиев и мэр города Кизляра Александр Шувалов. Чиновники говорят, да, проблема есть. В этом году проводили замену водозаборных сооружений и подающихся сетей. В следующем планируется обновление внутренних сетей. Все озвученные вопросы по видеоконференцсвязи глава региона взял под свой личный контроль.