ЗАМАНА - За семь лет площадь под теплицами в Дагестане выросла в 100 раз

За семь лет площадь под теплицами в Дагестане выросла в 100 раз

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29 октября, 2020. Четверг 12:01
За семь лет площадь под теплицами в Дагестане выросла в 100 раз

С 2012 года площадь под теплицами в Дагестане увеличилась в 100 раз и на начало 2020 года составляла 618 га.
В прошлом году в них было выращено 69,7 тыс. тонн овощей.

За семь лет площадь под теплицами в Дагестане выросла в 100 раз
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В основном рост площадей под закрытый грунт был обеспечен за счет строительства малогабаритных теплиц. Но в тоже время, в республике реализованы несколько проектов по строительству современных тепличных комплексов, в том числе с оказанием государственной поддержки. В частности, это ООО «Агромир», ООО «Югагрохолдинг», ООО «Агро-Ас», также намечена реализация нескольких инвестиционных проектов по строительству современных тепличных комплексов на 3 га и 4 га в Гунибском и Дербентском районах.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абзагир Гусейнов, также уже в ближайшей перспективе в республике появится современная теплица на 50 га.

«Компания ООО «Эко-культура», являющаяся одним из лидеров по строительству тепличных комплексов в России проявила заинтересованность в строительстве современной теплицы на территории республики на площади 50 га. В настоящее время инициатору проекта предложено несколько вариантов участка для размещения комплекса, ему же уже одобрено открытие кредитной линии, в настоящее время идет подготовительная работа. Реализация проекта позволит ежегодно производить до 20 тыс. тонн овощей и обеспечить рабочими местами до 500 человек», – сказал руководитель Минсельхозпрода РД.

 

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