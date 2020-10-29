ЗАМАНА - ЦГБ ДагОгней получит сверхмощный 128-срезовый компьютерный томограф

ЦГБ ДагОгней получит сверхмощный 128-срезовый компьютерный томограф

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29 октября, 2020. Четверг 11:57
ЦГБ ДагОгней получит сверхмощный 128-срезовый компьютерный томограф

Министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов с рабочей поездкой побывал в Дагестанских Огнях. Глава ведомства ознакомился с работой нового рентген-кабинета, открывшегося в начале октября в медучреждении.

ЦГБ ДагОгней получит сверхмощный 128-срезовый компьютерный томограф
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Там уже размещено и работает современное оборудование, закупленного в рамках реализации программы по развитию детского здравоохранения. Руководитель Минздрава осмотрел новый цифровой ренген-аппарат и оценил качество ремонтных работ в помещении. Среди преимуществ нового оборудования - высокая четкость изображения, увидеть его можно на экране или распечатать как на бумажном носителе, так и на специальной пленке. Для этого имеется специальный принтер.

Джамалудин Гаджиибрагимов отметил, что рентгенодиагностический комплекс позволит существенно увеличить число обследуемых больных, так как сама процедура теперь занимает 3-4 минуты, что немаловажно, значительно снизилась и лучевая нагрузка на пациента. При наличии показаний обследование будет доступно для всех пациентов больницы бесплатно.

Также министр осмотрел помещение, где будет размещен сверхмощный 128-срезовый компьютерный томограф. Больница получит его по инициативе Минздрава РД, КТ-аппарат передают из Республиканской клинической больницы, куда в начале сентября поступил новый компьютерный томограф, закупленный на средства, выделенные на борьбу с пандемией коронавируса. Ремонтные работы в помещении, где будет установлен КТ, в ЦГБ ДагОгней планируется завершить в течение двух недель. По словам министра здравоохранения РД поставка такого оборудования позволит значительно усилить диагностическую службу южной зоны региона. Обследоваться тут смогут не только жители города, но и близлежащих районов.

 

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