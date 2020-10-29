В Дагестане пожилые граждане и молодые мамы повышают квалификацию в рамках нацпроекта «Демография»

Согласно условиям реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» нацпроекта «Демография» молодые мамы Буйнакска проходят профессиональное обучение и повышение квалификации.

В этом году, в связи с опасностью распространения коронавирусой инфекции, занятия проводятся в он-лайн формате. Женщинам выданы сертификаты на прохождение обучения по профессии дизайнер интерьера. С каждой из них предварительно проведена консультация по регистрации и авторизации на образовательных порталах. ⠀

Так же службой занятости Буйнакска в рамках региональной программы «Старшее поколение» выданы сертификаты на повышение квалификации и прохождение дополнительного профессионального обучения по специальностям оператор ЭВМ и кондитер, гражданам предпенсионного возраста. Занятия для них пройдут тоже в он-лайн формате.

В завершении учебных курсов они получат соответствующий документ о полученном образовании.

Отметим, что обучение в рамках нацпроекта «Демография» Службами занятости Минтруда провидится во всех Муниципальных образованиях республики. Всего по состоянию на 1 октября в Дагестане проходят обучение 218 пожилых граждан и 70 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.