Уникальную операцию пациентке с нарушением ритма сердца провели дагестанские врачи

Впервые в России, а возможно даже и в мире. В Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи провели уникальную в мировой практике операцию 82-летней пациентке с нарушением ритма сердца. Помимо мерцательной аритмии у нее была диагностирована и предсердная тахикардия.

Женщине провели операцию радиочастотной аблации (РЧА) — малоинвазивное вмешательство, при котором к источнику патологического ритма в сердце через кровеносный сосуд подводится тонкий гибкий катетер. По нему подаётся радиочастотный импульс, который разрушает отвечающий за неправильный ритм участок ткани. Причем сама технология проведения аблации кардинально отличалась от стандартных методик. В силу отсутствия нижней полой вены у пациентки, пункция была проведена через печень.

«Главная сложность была в том, что у пациентки, ввиду анатомических особенностей, отсутствовала нижняя полая вена, через которую обычно и вводится катетер. Чтобы провести операцию, нам пришлось прибегнуть к нестандартному доступу к сердцу, который раньше для лечения аритмий никем не производился. Была проведена пункция печеночной вены через VIII межреберье, через которую инструмент был доставлен в правое предсердие и таким образом локализован очаг аритмии», -рассказывает заведующий отделением эндоваскулярной хирургии Владислав Козлов.

Операция проводилась под местной анестезией и длилась около 1,5 часов. После хирургического вмешательства сердечный ритм у пациентки пришел в норму. Она идет на поправку и уже готовится к выписке.

Надо отметить, что риск осложнений при выполнении РЧА практически отсутствует, так как операция выполняется через маленькие проколы в магистральных венах или артериях с применением малоинвазивных хирургических технологий.