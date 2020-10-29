Сергей Меликов посетил памятник природы регионального значения «Алмакский каньон»

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов в ходе рабочей поездки в Казбековский район сегодня, 28 октября, посетил памятник природы регионального значения «Алмакский каньон».

Он образован в 1981 году и расположен на 12-километровом отрезке вдоль реки Акташ выше и ниже селения Алмак.

Памятник природы, занимающий около 500 га, создан с целью охраны уникальных ландшафтных геологических и ботанических объектов природы Алмакского каньона, проведения научных, учебно-просветительных, эстетических и оздоровительных мероприятий. Вместе с тем Алмакский каньон, как считают специалисты, может и должен стать местом туризма, в связи с чем в настоящее время начата работа по созданию на его территории необходимой инфраструктуры для организованного приема посетителей.

С этой целью инициирован проект по строительству здесь санаторно-туристического оздоровительного комплекса «Aлмак» на 100 мест. Наличие сероводородных источников и других уникальных природных ресурсов этому благоприятствуют. Уже сейчас на территории парка есть небольшой эко-домик с четырьмя номерами. Туристический поток с каждым днём растёт и требует расширения инфраструктуры.

Руководитель региона лично осмотрел площадки туристско-оздоровительного комплекса «Алмак» и оленью ферму.

Инициатором проекта по строительству ТОК «Алмак» выступает ООО «Совхоз Алмакский».

Реализация проекта намечена на 2021-2023 годы, общая его стоимость – 246,3 млн руб., из них 180 млн руб. – это средства внебюджетных источников. Площадь инвестиционной площадки 25 га (проведено межевание и постановка на кадастровый учет земельного участка).

Проект предполагает увеличение туристического потока на 3,3 тысяч человек к концу его реализации, создание 85 рабочих мест.

На территории памятника природы в 1974 году был открыт «Алмакский заповедник», куда были завезены пятнистые пантовые олени. Сейчас на площади около 833 га в естественных условиях обитает 1400 голов этих животных. Их выращиванием и реализацией также занимается ООО «Совхоз Алмакский».

Деятельность этого хозяйства вызывает большой интерес у жителей и гостей республики. За период функционирования предприятие достигло определенных успехов.

В частности, увеличивается производство пантов и оленины, растет племенная продажа. С 2015 года в хозяйстве практикуется реализация пантов. Часть продукции сбывается живым весом, часть в виде целебной настойки для ЗАО «Фермент».

Пятнистые олени хорошо прижились на местности из-за оптимальных условий содержания.

Говоря о перспективах, необходимо отметить высокий потенциал развития туристического бизнеса на базе оленеводческого хозяйства, который расположен в уникальном по своей красоте ландшафте с богатым разнообразием животного и растительного мира.

Эти условия создают благоприятную среду для кластерного развития территории с учетом экологического туризма.

Сергея Меликова в ходе ознакомления с объектами туризма сопровождали врио Председателя Правительства РД Анатолий Карибов, министр по туризму и народным художественным промыслам РД Расул Ибрагимов и глава МР «Казбековский район» Гаджимурад Мусаев.