Мероприятие, посвящённое 80-летнему юбилею музыканта, прошло в онлайн-формате на странице @dag_aul05.⠀
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«Сегодня в рамках музыкально-просветительского проекта «Поющие и играющие инструменты», проходил наша встреча с Мутаем Хадулаевым.⠀
У каждого народа есть уникальные личности, самородки, имена которых навсегда остаются в памяти. Среди них и Мутай Хадулаевич Хадулаев»,- отметила директор музея Зумруд Сулейманова.⠀
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В беседе с заслуженным работником культуры РД Татьяной Петениной гость поведал онлайн-зрителям о важных этапах творческой биографии.⠀
Его знают в республике как яркого музыканта, фольклориста, истинного хранителя народных мелодий, чья профессиональная исполнительская деятельность стала неотъемлемой частью музыкального искусства Дагестана.⠀
Он играет практически на всех национальных инструментах, включая кумуз, пандур, зурну, свирель, аккордеон, контрабас, домбру.⠀
Самые дорогие и любимые для маэстро- аварская чагана и восточная кеманча. Инструменты редкие и старинные.⠀
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Многие годы жизни Мутай Хадулаевич посвятил работе в известных творческих коллективах республики: Оркестре народных инструментов РД, Ансамбле песни и танца «Дагестан», Даггосфилармонии и Академическом заслуженном ансамбле танца «Лезгинка», в котором трудится по сей день.⠀
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Как рассказал музыкант в ходе встречи, большое влияние на него оказал старший брат Магомед- заслуженный артист РД, танцор-солист ансамблей «Дагестан» и «Лезгинка», талантливый композитор и хореограф.⠀
По его примеру юноша поступил в музыкальное училище в класс преподавателя Х. Ханукаева и уже через два года играл в составе оркестра народных инструментов Дагестана.⠀
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Всю свою жизнь Мутай Хадулаевич посвятил исполнению дагестанской музыки. Более того, помимо исполнительства, в свободное от работы время он изготавливает инструменты - чагану и кеманчу.⠀
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Сегодня, несмотря на годы, Хадулаев сохраняет высокий исполнительский уровень и продолжает активную концертную деятельность в составе ведущих.
В Музее-заповеднике-этнографическом комплексе «Дагестанский аул» состоялась творческая встреча с заслуженным артистом России и Азербайджана Мутаем Хадулаевым
- Автор Мадина
- 29 октября, 2020. Четверг 11:28
В Музее-заповеднике-этнографическом комплексе «Дагестанский аул» состоялась творческая встреча с заслуженным артистом России и Азербайджана Мутаем Хадулаевым.⠀
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В музее-этнографическим комплексе "Дагестнаский аул" прошла творческая встреча с музыкантом, народным артистом Дагестана Мутаем Хадулаевым, посвященная 80-ти летию маэстро. @minkultrd _________________________________________ #музейдагестанскийаул #дагаул #музей #ктнд #мутайхадулаев #минкультрд
Мероприятие, посвящённое 80-летнему юбилею музыканта, прошло в онлайн-формате на странице @dag_aul05.⠀
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