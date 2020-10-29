«Дни борьбы против терроризма» провели в ДГТУ

В рамках реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РД и с целью предотвращения распространения идеологии терроризма и экстремизма в технопарке ДГТУ прошел просветительский семинар «Дни борьбы против терроризма». Об этом информагентству сообщили в пресс-службе вуза.

Мероприятие, направленное на профилактику радикализации молодежи и ознакомление с основами духовно-нравственной культуры, было организовано министерством по делам молодежи РД, Отделом по воспитательной работе и социальному развитию ДГТУ совместно с Ассоциацией общественных объединений РД «Патриоты».

Побеседовать со студентами ДГТУ пришли заместитель муфтия РД Мухаммад Майранов, руководитель ДРОО «Молодежь Махачкалы» Шамиль Гасангусейнов, чемпион мира по грепплингу, мастер спорта международного класса Шамиль Магомедов.

Открыла мероприятие проректор по воспитательной работе и социальному развитию ДГТУ Тамила Рагимова. Поблагодарив гостей за активное участие в духовном и патриотическом воспитании молодежи, она призвала студентов быть бдительными перед лицом столь серьезной угрозы, как терроризм и религиозный экстремизм.

«Сегодня так важно привлечь ваше внимание к проблеме экстремизма, ведь на примере нашей малой Родины, нашей республики мы видим, как тысячи молодых людей стали жертвами вербовщиков и перечеркнули свое будущее. Путем давления на личность, они вынуждают человека отказаться от всех прежних контактов и отношений и вовлекают их в ряды террористов. Понимание о совершенной ошибке обычно происходит поздно, когда человек оказывается в зоне боевых действий, откуда обратно дорога уже закрыта. Самая лучшая защита от вербовки – это информированность и понимание, что это деструктивная идеология, ее истинных целей и мотивов. Именно поэтому мы в очередной раз собрали вас тут», – отметила проректор.

Далее с презентацией проекта «Мирный Дагестан», направленного на пропаганду историко-культурного наследия Дагестана, выступил руководитель ДРОО «Молодежь Махачкалы» Шамиль Гасангусейнов.

Свое выступление он начал с вопроса к аудитории «Что мы знаем о Дагестане?». После этого он представил слайды на тему уникальной природы республики, искусства и промыслов, рассказал об основных этапах исторического прошлого Кавказа, в частности о том, что Дагестан всегда находился в зоне геополитических интересов многих стран мира. По мнению спикера, причина такого интереса заключается в том, что через Дагестан пролегал самый короткий торговый путь из Европы в Азию.

«Все это приводит к тому, что сторонние силы хотят расшатать ситуацию в республике и на Кавказе. Поэтому нужно всегда быть осторожным, знать, что происходит в родной республике, знать историю своего края и основы религии и не вестись на какие-либо провокации», – подытожил гость мероприятия.

Чемпион мира по грепплингу, мастер спорта международного класса Шамиль Магомедов, обращаясь к аудитории, отметил: «Отрадно признавать, что сегодня такое большое внимание уделяется воспитанию и проблемам молодежи. Такие проекты воспитывают чувство патриотизма и единства среди нашего народа, помогают сформировать правильную гражданскую позицию и взрастить в молодых людях толерантность и умение жить в мире с другими религиями и культурами – всего того, что так необходимо в современном мире».

В своем выступлении заместитель муфтия РД Мухаммад Майранов говорил о проблеме вербовки молодых людей в ряды экстремистов, а также об использовании социальных сетей для этих целей. «В настоящее время Интернет стал привлекательной площадкой для экстремистских идеологов при ведении идеологической пропаганды и борьбы. Проблема в том, что часто молодые люди не осознают последствий своих действий, а вербовщики действуют как опытные психологи, ведь это их работа. Человек, находясь в подобном дурмане, по сути даже не задумывается о своих поступках и следует за вербовщиками вслепую.

Для того чтобы не попасться на уловки мотиватора, стоит быть избирательным в общении с незнакомыми людьми и проверять достоверность полученной информации. Например, у представителей мечети, которые обладают достаточными знаниями о нашей религии и смогут отличить экстремистскую литературу от традиционной исламской. Тогда никто не сможет сделать вас “марионеткой” в своих играх», – подчеркнул заместитель муфтия.