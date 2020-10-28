Сергей Меликов ознакомился в Дербенте с работой учреждений образования и здравоохранения

Пояснения по ходу осмотра главного медучреждения города дали Министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов и главный врач ЦГБ Абдулкафар Шихмагомедов.

Помимо развернутых здесь отделений хирургии и физиотерапии, в медучреждении функционирует травматологический пункт, открытый в 2019 году на базе хирургического отделения поликлиники, кабинет психиатра, женская консультация с дневным стационаром на 8 коек, межрайонный центр охраны здоровья семьи и репродукции, а также межрайонный наркологический диспансер.

В самой же поликлинике помощь населению оказывают диагностические службы, оснащенные современным оборудованием. Это в том числе рентгенологические и маммографические услуги, УЗИ диагностика и функциональная диагностика. А вот оборудование в центре здоровья позволяет выявлять группы риска по тем или иным заболеваниям.

Пройдясь по медучреждению, руководитель республики оценил также и текущее состояние здания и его помещений.

Как отметил главный врач больницы, ремонтировалась она пять лет назад, а в прошлом году были проведены работы по благоустройству и озеленению территории.

В этом году медучреждению из республиканского бюджета выделены средства на капитальный ремонт, который уже ведется. В дальнейшем в поликлинике планируется открыть музей.

Кроме того, средства из резервного фонда Правительства РД направлены на техническое присоединение к инженерной инфраструктуре вновь построенного многофункционального центра на 62 койки и его оснащение мягким и твердым инвентарем.

Помимо этого, из федерального бюджета ГБУ РД «Дербентская ЦГБ» выделены деньги на оснащение коек, перепрофилированных для оказания медицинской помощи больным с COVID-19 и подозрением на него. Средства направлены на приобретение оборудования и подводку кислорода, а также на приобретение средств индивидуальной защиты.

В больнице Врио Главы Дагестана также пообщался с медицинскими работниками. Они поблагодарили его за внимание, оказанное медучреждению Сергеем Меликовым еще во время работы в должности полпреда Президента РФ в СКФО.

Ознакомился руководитель региона и с организацией образовательного процесса в средней школе № 15 им. М.М. Сурмача.

В соответствии с новыми требованиями СанПин в школе отменена кабинетная система, проводится дезинфекция классных кабинетов и школьных помещений, коридоров и прочих помещений. Закуплены необходимое медицинское оборудование и расходные материалы (бесконтактные термометры, рециркуляторы, маски, перчатки, антисептики и т.д.). Ежедневно проводится термометрия.

Построенная в 2016 году школа рассчитана на 700 ученических мест. Однако общее количество обучающихся сегодня в две смены ребят – 1495 человек. В школе есть два компьютерных класса и лингафонный кабинет, кабинеты физики, химии оснащены современным оборудованием.

Врио Главы региона поинтересовался, готова ли школа к отопительному сезону, соблюдены ли необходимые противопожарные нормы. Также проверил Сергей Меликов и то, как организовано горячее питание. В целом отмечено, что пищеблок удовлетворяет всем современным требованиям. Подытоживая, Сергей Меликов отметил, что социальные объекты существенно преобразились за последние годы.