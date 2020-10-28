ЗАМАНА - В Дагестане завершился фестиваль спортивного туризма

В Дагестане завершился фестиваль спортивного туризма

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28 октября, 2020. Среда 13:12
В Дагестане завершился фестиваль спортивного туризма

25 октября, в Казбековском районе завершился фестиваль спортивного туризма. В рамках фестиваля организаторы провели сразу два спортивных мероприятия: Открытый кубок Республики Дагестан по спортивному туризму и Чемпионат России по спортивному туризму.

В Дагестане завершился фестиваль спортивного туризма
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Оба соревнования собрали больше 15 команд из Дагестана и других регионов России.
В течение недели команды преодолели маршрут протяженностью более 100 километров. На этом пути участникам предстояло пройти более 200 технических этапов. По словам организаторов, не все команды смогли преодолеть это расстояние- некоторые из них снялись с дистанции. Однако большей частью все участники благополучно достигли финальной точки, которая находилась в Казбековском районе, близ туристического центра «Алмак».
Поздравить победителей и участников прибыли представители Министерства по туризму и НХП РД, руководство администрации Казбековского района и другие. Открывая торжественную часть руководитель Минтуризма РД Расул Ибрагимов поприветствовал всех участников и организаторов фестиваля от имени руководства Дагестана.
«Наша миссия сегодня- награждение команд-участниц фестиваля. В этом году, несмотря на непростые условия, нам удалось собрать около 15 команд из разных регионов России. Я считаю, что это мощный стимул для развития туризма в Дагестане. Поэтому мы и дальше будем популяризировать подобные фестивали, а также создавать условия для проведения туристических мероприятий различного уровня. Я хочу выразить благодарность всем организаторам данного фестиваля, а участникам желаю крепкого здоровья, благополучия и всегда достигать поставленных целей»,- заявил Расул Ибрагимов.
Завершился фестиваль награждением победителей двух соревнований. Чемпионами Дагестана по спортивному туризму стала сборная команда Даггосуниверситета. Второе место заняла команда Промышленно-экономического колледжа г. Махачкала, третье место досталось команде «Темирхан-Шура» из г.Буйнакска.
Результаты чемпионата России сложились следующим образом: первое место заняла сборная команда г. Санкт-Петербурга, второе место у сборной команды г. Москва, третье место заняла сборная команда Республики Дагестан.
Все победители и призеры были награждены памятными медалями и призами.

 

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