В Дагестане завершился фестиваль спортивного туризма

Оба соревнования собрали больше 15 команд из Дагестана и других регионов России.

В течение недели команды преодолели маршрут протяженностью более 100 километров. На этом пути участникам предстояло пройти более 200 технических этапов. По словам организаторов, не все команды смогли преодолеть это расстояние- некоторые из них снялись с дистанции. Однако большей частью все участники благополучно достигли финальной точки, которая находилась в Казбековском районе, близ туристического центра «Алмак».

Поздравить победителей и участников прибыли представители Министерства по туризму и НХП РД, руководство администрации Казбековского района и другие. Открывая торжественную часть руководитель Минтуризма РД Расул Ибрагимов поприветствовал всех участников и организаторов фестиваля от имени руководства Дагестана.

«Наша миссия сегодня- награждение команд-участниц фестиваля. В этом году, несмотря на непростые условия, нам удалось собрать около 15 команд из разных регионов России. Я считаю, что это мощный стимул для развития туризма в Дагестане. Поэтому мы и дальше будем популяризировать подобные фестивали, а также создавать условия для проведения туристических мероприятий различного уровня. Я хочу выразить благодарность всем организаторам данного фестиваля, а участникам желаю крепкого здоровья, благополучия и всегда достигать поставленных целей»,- заявил Расул Ибрагимов.

Завершился фестиваль награждением победителей двух соревнований. Чемпионами Дагестана по спортивному туризму стала сборная команда Даггосуниверситета. Второе место заняла команда Промышленно-экономического колледжа г. Махачкала, третье место досталось команде «Темирхан-Шура» из г.Буйнакска.

Результаты чемпионата России сложились следующим образом: первое место заняла сборная команда г. Санкт-Петербурга, второе место у сборной команды г. Москва, третье место заняла сборная команда Республики Дагестан.

Все победители и призеры были награждены памятными медалями и призами.