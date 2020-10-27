Меликов заявил о необходимости комплексного развития городов в Дагестане

Врио главы Дагестана Сергей Меликов заявил о необходимости комплексного развития городов республики. Об этом он сказал во вторник в ходе рабочей поездки в Дербент во время презентации основных проектов комплексного развития города, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

"У Дербента есть комплексный подход в жилищном строительстве, который нужно перенимать всему Дагестану. Этот комплексный подход позволит нам сохранить историческую часть и развивать инфраструктуру моря, создавать новые большие качественные анклавы для проживания людей. Почему я назвал это анклавами, а не жилыми домами? Потому что мы с сегодняшнего дня должны перейти к комплексному развитию городов. Время точечной застройки прошло. Их не будет даже в индивидуальном жилищном строительстве", - цитирует пресс-служба Меликова.

По его словам, точечная застройка сегодня "вредит внешнему облику, требованиям по реализации единого плана развития городов, коммуникациям". "Нужно только комплексно развиваться. Человек, вложив денег в жилой дом, каким бы он красивым ни был, не реализует эти квартиры, если рядом с домом не будет создана комфортная среда: детский сад возле дома, школа, стоянки для машин, магазины в шаговой доступности, в том числе магазины, оборудованные для инвалидов, пожилых людей", - сказал врио главы региона.

Сергей Меликов также добавил, что в регионе "очень много маломобильных групп населения, поэтому инвесторы, которые привлекают средства в жилищное строительство, должны понимать, что приемлем только комплексный подход". Он также отметил "необходимость комфортной среды для маломобильных граждан на культовых объектах".