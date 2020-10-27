IT-специалисты из Дагестана победили в полуфинале «Цифрового прорыва»

В нем приняли участие 99 команд. За 48 часов IT-специалисты со всей страны разработали 65 цифровых продуктов, которые помогут построить карьеру студентам, улучшить цифровую навигацию и систему обслуживания оборудования в металлургии и энергетике. Из Республики Дагестан в хакатоне приняли участие 28 сборных команд, четыре из них вошли в шорт-лист и отправятся в финал конкурса. Авторы лучших проектов разделили порядка 3 миллионов рублей и получили возможность реализовать свое решение.

Всего полуфинальный хакатон собрал более 1000 специалистов из 41 региона страны. Больше всего победителей из Ставропольского края — 21 человек. Также в топ вошли Республика Дагестан и Республика Северная Осетия — Алания. Команды работали дистанционно, а помогали им 59 трекеров и экспертов. Участники из Республики Дагестан предложили решения для развития трудоустройства молодых специалистов, автоматизации обслуживания оборудования в электроэнергетике и совершенствования цифровой навигации.

«Участники хакатона в СКФО продемонстрировали беспрецедентную целеустремленность. На первый чек-поинт пришли 100% зарегистрированных команд, 88% – дошли до защиты. Всего специалисты представили 65 актуальных решений для бизнеса, металлургии и электроэнергетики, картографии и социальной сферы. В частности, мы успешно продолжили опыт кроссплатформенного взаимодействия проектов АНО «Россия – страна возможностей». Команды предложили интересные решения для задачи Клуба Лидеров России «Эльбрус» – сервисы помогут эффективно взаимодействовать со школьниками и студентами, для которых клуб проводит образовательные мероприятия», – прокомментировал руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

Команда с участниками из Дагестана «GC Platform» заняла первое место в решении задачи от Северо-Кавказского Федерального Университета. Специалисты создали платформу, с помощью которой студенты смогут выстроить индивидуальный план развития, приобрести новые навыки и найти работу или стажировку.

Дагестанская команда «IfTrue» заняла второе место, разработав мобильное приложение по заданию от АО «Почта России». С его помощью почтальоны будут фиксировать информацию о том, что изменилось по тому или иному адресу. Решение поможет актуализировать онлайн-карты во всех регионах страны.

Еще две команды с дагестанскими IT-специалистами вышли в шорт-лист и отправятся в финал «Цифрового прорыва». Они создали коммуникационную платформу для Клуба «Эльбрус» и разработали алгоритмы для ПАО «Россети», которые с помощью нейросетей расшифровывают информацию, приходящую с подстанций.

«Участники «Цифрового прорыва» впервые за шесть полуфиналов работали над технологиями на базе Machine Learning, которые помогут вывести на новый уровень систему обслуживания оборудования в металлургии, а также над решениями для актуализации цифровой навигации. Особенно большой отклик среди специалистов Северо-Кавказского IT-хаба получила задача, связанная с построением успешной карьеры для молодежи. Кейс от СКФУ, подразумевающий создание удобного цифрового сервиса для поиска работы студентами, стал самым популярным на хакатоне — заявку на его решение подали 24 команды. Мы учли запрос региона на развитие карьеры и при формировании деловой программы — сделали упор на образовательную компоненту, чтобы помочь местным специалистам реализовать себя в IT», – поделился руководитель конкурса «Цифровой прорыв», директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

В прямом эфире конкурса состоялась насыщенная образовательная программа: лекции, мастер-классы и дискуссии про технологический бизнес, создание цифровых продуктов и карьеру в IT. Эксперты дали практические советы о том, как запустить свой проект или найти работу мечты, а победители хакатонов поделились своими лайфхаками – как получить максимум от участия в конкурсе. Также представитель Фонда Содействия Инновациям рассказал о гранте «Умник», который позволяет командам, вошедшим в шорт-лист, получить до 500 тысяч рублей на развитие собственного проекта.

Полуфинальные хакатоны проходят в 8 крупнейших IT-хабах России во всех федеральных округах. Следующий состоится в Уральском ФО с 30 октября по 1 ноября.