ЗАМАНА - В Махачкале открылась мультимедийная выставка «Фронтовой портрет. Судьба солдата»

В Махачкале открылась мультимедийная выставка «Фронтовой портрет. Судьба солдата»

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27 октября, 2020. Вторник 11:54
В Махачкале открылась мультимедийная выставка «Фронтовой портрет. Судьба солдата»

В Махачкале открылась мультимедийная выставка «Фронтовой портрет. Судьба солдата».

В Махачкале открылась мультимедийная выставка «Фронтовой портрет. Судьба солдата»
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25 октября в Историческом парке Махачкалы начала работу мультимедийная выставка «Фронтовой портрет. Судьба солдата». Об этом сообщает пресс-служба Парка «Россия – Моя история».  Вниманию посетителей представлены графические портреты, написанные фронтовыми художниками в период Великой Отечественной войны. Образы бойцов писались в то время для редакций фронтовых газет. В рамках выставки они получили новый, цифровой формат. Как отметил руководитель Исторического парка Махачкалы Тимур Велиханов, «Фронтовой портрет» - это продолжение сотрудничества с Поисковым движением России. «Первый опыт сотрудничества Ассоциации исторических парков с Поисковым движением России дал совместный проект «Имена солдатских медальонов. Второй шаг – открывшаяся сегодня выставка «Фронтовой портрет». Посетители смогут получить информацию о солдатах Победы, чтобы портреты ожили, нужно просто нажать на фотографию. Здесь представлены как неопознанные, так и опознанные бойцы» - рассказал Велиханов. Он также напомнил, что сейчас в Историческом парке продолжает работу похожая по своей концепции и идее выставка «Память поколений», которая, по словам Велиханова, пользуется большим спросом у посетителей.

 

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