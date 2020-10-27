ЗАМАНА - «Искусство объединяет!»

«Искусство объединяет!»

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27 октября, 2020. Вторник 10:02
«Искусство объединяет!»

Ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств», намеченная на 3 ноября, в 2020 году из-за эпидемиологической ситуации состоится в онлайн-формате под девизом «Искусство объединяет!». В этом  году «Ночь искусств» на просторах нашей необъятной страны пройдет уже в восьмой раз.

«Искусство объединяет!»
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Артисты Даргинского театра им. О. Батыраятакже присоединяются к акции и представят в этот день своим зрителям постановку, которая объединяет три самых прекрасных вида искусства – музыку, литературу и лицедейство.

В конце сентября 2020 г. в репертуаре театра появилась новая литературно-музыкальная композиция под названием «Хранитель огня», посвященная творчеству Народного поэта Дагестана Магомеда Гамидова. К тому же, 2020 год юбилейный – поэту и видному государственному деятелю исполнилось бы 90 лет.В композиции собраны материалы об его детстве и семье, о первых уроках жизни, будут представлены произведенияв исполнении артистов театра.  Это краткий экскурс по творчеству классика дагестанской поэзии МагомедаХалимбековичаГамидова.

Совместная работа талантливых артистов, заведующей музыкальной части Эльмиры Ибрагимовой и художественного руководителя театра, заслуженного деятеля искусств РФ, режиссера-постановщика Мустафы Ибрагимова впервые была показана на сцене Театра Поэзии в рамках  III Республиканского театрального фестиваля-конкурса «Воспевшие Дагестан», который в этом году также прошел в режиме онлайн с 23 по 29 сентября. А 3 ноября в 19.00 ч. артисты театра представят премьеру для вас, наши уважаемые зрители! Смотрите прямую трансляцию в сети Инстаграмм и запись выступления на нашемYouTube-канале. Добро пожаловать!

 

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