В Махачкале прошло возложение цветов на Аллее Славы в парке Ленинского комсомола
- Автор Мадина
- 27 октября, 2020. Вторник 08:36
Возложение цветов к памятнику дважды Героя СССР Амет-Хана Султана состоялось в столице Дагестана.
Мероприятие было приурочено к 100-летию со дня рождения летчика-аса.
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