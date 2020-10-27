ЗАМАНА - В Махачкале прошло возложение цветов к памятнику Амет-Хану Султану

В Махачкале прошло возложение цветов к памятнику Амет-Хану Султану

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27 октября, 2020. Вторник 08:35
В Махачкале прошло возложение цветов к памятнику Амет-Хану Султану

Возложение цветов к памятнику дважды Героя СССР Амет-Хана Султана состоялось в столице Дагестана.

В Махачкале прошло возложение цветов к памятнику Амет-Хану Султану
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 Мероприятие было приурочено к 100-летию со дня рождения летчика-аса.

 

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