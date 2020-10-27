В Москве прошло возложение цветов к месту захоронения дважды Героя СССР Амет-Хана Султана
- Автор Мадина
- 27 октября, 2020. Вторник 08:34
В столице Российской Федерации городе Москве в Новодевичьем кладбище, к месту захоронения дважды Героя СССР, летчика-испытателя Амет-Хана Султана возложили цветы.
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