Мэрия Махачкалы регулярно проверяет заведения общепита на соблюдение ограничений по COVID-19

«Рейды по проверке общепитов проводятся регулярно по графику во всех районах города. Опасность угрозы распространения инфекции сохраняется, и проверочные работы не будут останавливаться. После принятия закона об обязательном ношении масок администрация намерена штрафовать те заведения, которые не соблюдают ограничительные меры», – отметили в пресс-службе администрации Махачкалы.

Рестораны города рассказали о том, как они выполняют необходимые требования:

«Весь наш персонал соблюдает требования Роспотребнадзора, обслуживает в перчатках и масках, в помещении везде стоят рециркуляторы воздуха. Руки обрабатываются каждому гостю, маски никто не снимает, это безопасность не только клиентов, но и самого заведения, направленная на обеспечение дальнейшей работы ресторана. Соответственно, расстояние между столами не менее 1,5 метра. Наше заведение популярное и большое, то есть площадь общего зала позволяет соблюсти такие требование контролирующих органов», – сказал в беседе с корреспондентом информагентства администратор ресторана «Сад» в Махачкале.

Администратор другого ресторана указал на нежелание самих посетителей соблюдать правила безопасности.

«У нас все ходят в масках и перчатках. Все работники проходят тестирование, у каждого имеется медицинская книжка. На входе и на каждом столе отдельно стоят антисептики. Специалисты Роспотребнадзора приходят к нам, проверяют. Замечаний с их стороны нет. Но из-за большой проходимости сталкиваемся с такой проблемой, что люди собираются толпами, и никто не реагирует на замечания. Нам, конечно, приятно, что мы востребованы, что люди становятся в большие очереди, но они не понимают, что таким образом рискуют не только своим здоровьем, но и здоровьем нашего рабочего персонала», – сказал администратор ресторана «Love Time».

Были опрошены и другие общепиты города. В целом все заведения соблюдают требования Роспотребнадзора, но, к сожалению, все как один указывают на несоблюдение правил безопасности со стороны посетителей.

Напомним, что врио Главы Дагестана Сергей Меликов в пятницу, 23 октября, подписал указ об обязательном ношении медицинских масок в общественных местах в регионе в целях усиления борьбы с новой коронавирусной инфекцией.