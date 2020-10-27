Меликов рассказал о принимаемых мерах по снижению «незавершенки» в Дагестане

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов, выступая сегодня на панельной дискуссии «Борьба с незавершенным строительством как драйвер развития регионов», рассказал о проводимой в республике работе по снижению «незавершенки», пишет РИА "Дагестан".

Отметим, онлайн-конференция проходит в эти минуты в режиме ВКС в рамках XIX Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Организатором мероприятия выступает Счетная палата России.

В своем выступлении врио руководителя Дагестана сообщил, что, по состоянию на 1 января этого года, в Дагестане числится 1354 объекта незавершенного строительства на сумму 41,4 млрд рублей.

Далее он подчеркнул, что до 2019 года в республике не велась системная работа в части инвентаризации и решения проблем незавершенного строительства. По итогам обсуждения данного вопроса в Счетной палате России, отметил Меликов, было принято решение плотно заняться проблемами в этой сфере, которые накапливались в регионе десятилетиями. Так, для снижения и сокращения объема «незавершенки» в Дагестане реализуется соответствующий пилотный проект.

В рамках выступления Сергей Меликов остановился на проведенной работе в этой части.

Результаты инвентаризации, по его словам, показали, что из 1354 объектов незавершенного строительства 618 уже завершены, но по ним пока не оформлены правоустанавливающие документы. При этом часть этих объектов – порядка 100 – фактически эксплуатируется. «143 объекта – это даже не объекты, а только проектно-сметная документация, из которой, по нашим оценкам, с учетом корректировки может быть применено 50 проектов. Остальные неактуальны. По ним будет принято решение о списании в установленном порядке. По 214 объектам в текущем году предусмотрено финансирование, их строительство идет установленными темпами, но пока они не завершены», – констатировал врио Главы Дагестана.

Отметим, в обсуждении принимают руководители федеральных и региональных органов власти, а также эксперты.