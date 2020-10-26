В Дагестане пять человек госпитализированы с подозрением на сибирскую язву

За выходные в селе Какамахи Карабудахкентского района республики было выявлено пять человек с подозрением на сибирскую язву, четыре из них при подворном обходе. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе Минздрава РД.

«В настоящее время все заболевшие госпитализированы в районную больницу. Они помещены в инфекционные боксы. Состояние пациентов средней тяжести, у всех госпитализированных выявлены кожные проявления болезни», – говорится в сообщении. Также источник отмечает, что по ходу терапии больных проводится их дообследование. Ситуацию взял на контроль глава регионального Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов. Он посетил больницу в воскресенье, 25 октября. «Важно, чтобы особо опасная инфекция не распространилась дальше. Медработниками проводится полный комплекс мероприятий в очаге, подворные обходы продолжаются», – прокомментировал Гаджиибрагимов. По предварительным данным, пострадавшие могли заразиться при забое и разделке туш зараженного скота. По факту вспышки инфекции ведется эпидрасследование. Выявлен круг контактировавших с больными лиц из 14 человек, за которыми установлено медицинское наблюдение (8 дней) и назначено профилактическое лечение. Напомним, что аналогичная вспышка сибирской язвы фиксировалась в прошлом году в Новолакском районе Дагестана. Тогда заболело четыре человека. В пресс-службе отметили, что врачи проводят разъяснительные беседы с жителями села Какамахи и рекомендуют им при первом же ухудшении самочувствия: повышение температуры, гиперемия отдельных участков кожи или появлении на ней язв незамедлительно обращаться к врачам.