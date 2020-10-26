Медработники поддержали меры по усилению масочного режима в Дагестане

Министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов: « Борьба с коронавирусом еще не окончена, продолжают регистрироваться новые случаи заболевания по всей стране, а значит нельзя терять бдительность - это тихий, незаметный и очень опасный противник. Снизить риск заражения позволяют простые, но очень эффективные меры защиты, такие как ношение масок и соблюдение дистанции. И указ об обязательном ношении масок в общественных местах, призван в первую очередь, спасти жизни людей. Медицинские и даже самодельные защитные маски значительно снижают возможность передачи вируса, если их носит большинство людей, независимо от наличия симптомов. Необходимо помнить о сохраняющихся рисках и проявлять максимальную ответственность за себя и за тех, кто рядом».

Заведующая отделением пульмонологии Республиканской клинической больницы Мадина Шапиева : «Этой осенью мы, как врачи, испытываем двойную нагрузку, а наши пациенты находятся под двойной угрозой: это не только коронавирус и внебольничная пневмония, но и обострение хронических заболеваний, а также сезонные грипп и ОРВИ. В этот период наш организм крайне ослаблен, а значит, наиболее подвержен негативным влияниям, поэтому решение врио главы Дагестана об усилении мер по соблюдению масочного режима в общественных местах крайне важное и нужное. Надо понимать, что те, у кого коронавирус протекает бессимптомно, могут быть смертельной угрозой для своих родных и близких. Задумайтесь об этом! Давайте беречь себя, заботиться о тех, кто с нами рядом: пользуйтесь антисептиками, носите маски, соблюдайте социальную дистанцию в 1,5-2 метра. Это несложно, но только так Вы можете сохранить свое здоровье и, возможно, спасти чью-то жизнь!».

Заведующая отделением реанимации Республиканского центра инфекционных болезней Джамиля Амирханова: «Очень часто к нам в больницу поступают люди через какое-то время после активного общения, посещения мест массового скопления людей. Я работаю в реанимации и каждый день вижу насколько тяжела может быть эта болезнь и даже смертельна. Последние научные исследования показали эффективность ношения масок в общественных местах, как непосредственный барьер для распространения мельчайших капель слюны, содержащих коронавирус. Именно там где людно, в транспорте, в магазине, при посещении организаций, мест учебы и работы - будьте в маске. Она поможет и вам самим и вашим близким, и окружающим людям, для которых болезнь может быть смертельно опасна».

Равганият Мирзаева, главный врач Республиканского центра инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД:

«День и ночь наши врачи и медсестры борются со смертельной болезнью, число сохраненных их руками жизней уже не счесть. Обращаясь к дагестанцам, хочу сказать, что, конечно, очень важно своевременное обращение, но еще важнее не допустить болезни – своей и окружающих. И это возможно! Маска и соблюдение дистанции – на сегодня два главных инструмента безопасности. Да, жизнь течет своим чередом, у нас заботы, семьи, работа. Но жизнь не прощает беспечности! Поставьте пачку масок у выхода из дома. Там, где вы знаете, что встретитесь с посторонними людьми, пусть она обязательно будет надета на вас. В магазине, аптеке, общественном транспорте, социальных службах – где угодно, пусть маска плотно прикрывает нос и рот. Знаю, что каждый из вас всеми силами хотел бы помочь медикам в их благородном труде. Ваша лучшая помощь – это соблюдение предписанных рекомендаций. Если каждый из нас сделает малое, потерпит дискомфорт от нахождения в маске в общественных местах – мы вместе справимся с этим недугом и сохраним наших людей».

Главный врач РКБ Газияв Мусаев: «Специалистами установлено, что остановить распространение опасного вируса могут элементарные правила, которые почему-то в регионе соблюдают далеко не все. И если с личной гигиеной все в порядке, то с ношением масок в общественных местах и соблюдением социальной дистанции, все не так просто. А между тем доказано, если мы придерживаемся этих простых рекомендаций Роспотребнадзора, то в разы снижаем риск заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией. Это коварный вирус, который может запустить в организме человека необратимые последствия. Дорогие жители республики! Давайте учиться на чужих ошибках и не ждать, пока опасный и беспощадный вирус коснется Ваших родных и близких. Потом может быть уже будет слишком поздно».

Магомед Абдулаев, реаниматолог Республиканского центра инфекционных болезней: «Заражение коронавирусом происходит преимущественно через капли, которые выделяются во время разговора, кашля или чихания. Маска задерживает их и позволяет нам защитить других людей и не заразиться самим. Обратите вниманеи, что маска должна как можно ближе прилегать к вашему лицу. Старайтесь не прикасаться к маске, когда ее носите. Перед надеванием и после снятия обязательно мойте руки или обрабатывайте их антисептиком. Многоразовые маски тоже эффективны, но после использования их нужно стирать при температуре не ниже 60 градусов, затем прогладить горячим утюгом».

Главный врач РКБСМП Магомед Иманалиев: «Благодаря такой мере жители республики обеспечат не только безопасность себе и окружающим, но и минимизируют прикосновения к лицу. Ношение средств индивидуальной защиты является эффективным методом борьбы с пандемией. Людям стоит помнить, что многие носители болезни не проявляют никаких симптомов . Распространение инфекции можно остановить только в том случае, когда оба участника инфекционного процесса — и тот, кто заражен, но еще не знает об этом, и тот, кто не заражен, носят маски»

Магомед Абдулаев, реаниматолог Республиканского центра инфекционных болезней: «Заражение коронавирусом происходит преимущественно через капли, которые выделяются во время разговора, кашля или чихания. Маска задерживает их и позволяет нам защитить других людей и не заразиться самим. Обратите вниманеи, что маска должна как можно ближе прилегать к вашему лицу. Старайтесь не прикасаться к маске, когда ее носите. Перед надеванием и после снятия обязательно мойте руки или обрабатывайте их антисептиком. Многоразовые маски тоже эффективны, но после использования их нужно стирать при температуре не ниже 60 градусов, затем прогладить горячим утюгом».