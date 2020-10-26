ЗАМАНА - Оборонный завод в Дагестане создал свою авиакомпанию для развития авиации в регионе

Оборонный завод в Дагестане создал свою авиакомпанию для развития авиации в регионе

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26 октября, 2020. Понедельник 13:08
Оборонный завод в Дагестане создал свою авиакомпанию для развития авиации в регионе

Концерн "Кизлярский электромеханический завод" (ОАО "Концерн КЭМЗ") в Дагестане создал свою авиакомпанию для развития малой авиации в республике. На сегодня у авиакомпании пять самолетов, сообщил ТАСС генеральный директор ОАО "Концерн КЭМЗ" Ибрагим Ахматов.

Оборонный завод в Дагестане создал свою авиакомпанию для развития авиации в регионе
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"С целью развития малой авиации в Дагестане наш концерн создал авиакомпанию "КЭМЗ АВИА". У компании есть сертификат эксплуатанта и в своем составе она имеет три самолета Ан-2, один самолет СЛ-2 и многоцелевой самолет МАИ-411. Предприятие имеет свою взлетно-посадочную полосу длиной 1 450 м. Для того, чтобы расширить варианты маршрутов полета, предприятие за собственные средства построило самую высокогорную взлетно-посадочную полосу в России на высоте 2 200 м над уровнем моря в селе Мачада Шамильского района Дагестана", - сказал Ахматов.

По его словам, также предприятием отремонтирована взлетно-посадочная полоса в селении Голотль Шамильского района на высоте 780 м над уровнем моря, длина полосы 600 м. "12 сентября самолет Ан-2 авиакомпании "КЭМЗ АВИА" совершил тестовый полет по маршруту Кизляр - Мачада - Кизляр, который прошел успешно. На днях по тому же маршруту состоялся первый полет уже со мной на борту, все прошло в штатном режиме", - сообщил собеседник агентства.

 

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